新华社北京10月22日电 10月22日，国务委员兼外长王毅应约同英国新任外交发展大臣特拉斯通电话。

王毅表示，中英都是安理会常任理事国，两国关系走向超越双边范畴，对地区和国际局势均有重要影响。中英应保持战略沟通，增进相互了解，共同管控分歧，推动两国关系健康稳定发展。这不仅符合两国根本利益，也是国际社会共同期待。当然，中英历史文化、发展路径不同，对一些问题有不同看法很正常。双方应本着相互尊重包容的精神开展对话，求同存异，努力营造双边关系中的积极势头，为外界提供稳定预期。

王毅说，中英经济互补优势明显，有着巨大合作潜力。今年双边贸易额有望突破千亿美元，企业相互投资意愿积极。双方在现代金融服务业、清洁能源、数字经济等领域合作前景广阔。中英合作如果能够持续下去，必将为各自国家发展战略提供有力支撑。中方支持英方主办联合国气候变化框架公约缔约方大会第26次会议，希望会议取得积极成果。

王毅说，中国对美国、英国与澳大利亚成立三方安全伙伴关系并开展核潜艇合作表示严重关切。此系核武器国家首次向无核武器国家转让核潜艇，提供高浓铀，并且不受国际监督核查，势必构成严重核扩散风险。

王毅强调，在本地区打造新的军事集团，将引发军备竞赛，挑动大国对抗，破坏地区和平与稳定。中方反对这一协议，敦促英方从维护核不扩散体系出发，慎重处理，三思而行。

特拉斯表示，英中作为安理会常任理事国，两国保持定期沟通十分重要。英中应加强高层交往和战略沟通，加深相互了解，深化各领域务实合作，推动两国关系向前发展。气候变化是英中重要合作领域。英方愿同中方加强合作，推动联合国气候变化框架公约缔约方大会第26次会议取得成功。特拉斯还就美英澳三方安全伙伴关系做了解释和说明。

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