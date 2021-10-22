人民网北京10月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

路透社记者：美国领导人在被问及美是否会协防台湾时称，美对台有承诺。白宫随后称美国不会改变对台政策。中方对此有何评论？

汪文斌：台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。在涉及中国主权和领土完整等核心利益问题上，中方没有任何妥协退让余地。任何人不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力，不要站在14亿中国人民的对立面。我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，在台湾问题上谨言慎行，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

新华社记者：中方发布了习近平主席将出席中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议的消息。发言人能否介绍有关情况？

汪文斌：今年是中华人民共和国恢复在联合国合法席位50周年。50年来，中国始终高举多边主义旗帜，坚定维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护联合国在国际事务中的核心作用。50年来，中国深入参与联合国事业，维护世界和平，促进共同发展，不断拓展同联合国的合作。

为回顾新中国同联合国携手同行的光辉历程，总结中国参与全球治理改革和建设的宝贵经验，开启中国同联合国合作的新征程，中国将于10月25日在京举行中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议，习近平主席将出席会议并发表重要讲话。国内有关方面代表、联合国秘书长古特雷斯、各国驻华使节、国际组织驻华代表等也将应邀在现场或以视频方式参会。

塔斯社记者：昨天，俄罗斯总统普京表示，与北约不同，俄罗斯和中国不会建立封闭的军事同盟或军事集团，关于这方面的猜测是没有根据的。中方对此有何评论？

汪文斌：中方高度赞赏普京总统在“瓦尔代”国际辩论俱乐部年会上对中俄关系的积极评价。今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。20年来，在中俄两国元首的擘画引领下，双方始终坚持在“不结盟、不对抗、不针对第三国”的基础上发展长期睦邻友好和互利合作关系，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，树立了新型国际关系的典范。中俄两国不是盟友，胜似盟友。

世界是各国人民的世界，世界面临的困难和挑战需要各国人民携手应对。要开放不要封闭、要合作不要对抗、要共赢不要独占，这是大势所趋、人心所向。中方愿同包括俄方在内的国际社会一道，携手践行合作共赢的思想理念，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体，共同谱写二十一世纪国际关系的崭新篇章。

中新社记者：我们注意到，外交部今天发布了《中国联合国合作立场文件》。发言人能否进一步介绍有关情况？

汪文斌：今年是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。50年来，中国始终高举多边主义的旗帜，坚持国际上的事由大家商量着办，世界前途命运由各国共同掌握；始终坚决反对单边主义、保护主义和霸凌行径，坚决反对形形色色的“伪多边主义”；始终积极推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展；始终坚持发展优先，坚持以人民为中心的发展理念，推动构建全球发展命运共同体。

当前，世界格局正在发生深刻变革，新冠肺炎疫情一波未平、一波又起，世界经济艰难复苏。同时，和平与发展仍然是时代主题，国际社会维护多边主义、加强团结合作、共同应对挑战的呼声无比强烈。《中国联合国合作立场文件》展现了50年来中国对联合国各领域工作作出的突出贡献，并就维护多边主义、促进全球发展、团结抗击疫情等重要国际问题阐述了中方立场和主张。

展望未来，中国将同世界各国携手前行，把联合国建设成为各国共同维护普遍安全、共同分享发展成果、共同掌握世界命运的核心平台。中国将继续践行真正的多边主义，坚持做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者，为捍卫人类发展进步的共同利益担当尽责，为推动构建人类命运共同体而不懈努力。

总台央视记者：10月21日，首次中国—太平洋岛国外长会以视频方式举行。你能否进一步介绍会议成果，对中国—太平洋岛国合作有何评论？

汪文斌：昨天，首次中国—太平洋岛国外长会以视频方式举行。国务委员兼外长王毅主持会议。基里巴斯总统兼外长马茂、斐济总理兼外长姆拜尼马拉马、汤加首相图伊奥内托阿、纽埃总理兼外长塔格拉吉、巴布亚新几内亚外长埃奥、瓦努阿图外长阿蒂、密克罗尼西亚联邦外长埃利伊萨、所罗门群岛外长马内莱、萨摩亚总理兼外长代表斯特里克兰、太平洋岛国论坛秘书长普那等与会。

王毅国务委员指出，中国和太平洋岛国相互尊重、平等相待；风雨同舟、共迎挑战；互利共赢、共同发展；相知相亲、互学互鉴，双方关系不断走向深入，已成为不同地域、不同大小、不同制度国家间友好交往、团结合作的范例。与会岛国代表纷纷感谢中方长期以来为岛国发展提供的无私帮助和支持，表示支持习近平主席提出的“全球发展倡议”，希望同中方加强治国理政经验交流，深化共建“一带一路”合作，加强团结抗疫，就坚持多边主义、应对气候变化等全球议题加强沟通协作，维护发展中国家共同利益。

会议达成六点重要共识：一是加强相互信任，在涉及彼此核心利益问题上继续相互理解，相互支持；二是继续加强抗疫合作，维护人民健康安全，共同彻底战胜疫情；三是支持“全球发展倡议”，高质量共建“一带一路”，促进共同发展振兴；四是携手应对全球性挑战，在气候变化、海洋环境保护等问题上拓展和深化合作；五是坚持并践行多边主义，捍卫以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序；六是建立中国—太平洋岛国外长定期会晤机制，持续推动新机制行稳致远。

会议还形成了设立中国—太平洋岛国应急物资储备库、减贫与发展合作中心、应对气候变化合作中心，召开中国—太平洋岛国渔业合作发展论坛等具体合作成果。会议并提出关注核污染水排海问题，重申致力于维护国际核不扩散体系和南太平洋无核区。会后，各方共同发表了《中国—太平洋岛国外长会联合声明》。

展望未来，中方愿继续同太平洋岛国各方密切沟通，精诚合作，携手打造更加紧密的全面战略伙伴关系，更多造福各国人民，为地区合作打造新亮点。

彭博社记者：据报道，美国计划于11月举行中美元首视频会晤。能否提供更多信息？

汪文斌：我的同事此前已经回答了有关问题，我没有新的信息要补充。

巴通社记者：10月20日，中国国家发改委新闻发言人在新闻发布会上表示，中巴经济走廊建设取得重大进展，中国出资建设的高速公路、职业技术学校、电力项目在巴基斯坦投入运营。外交部对此有何评论？

汪文斌：正如你提到的那样，中国国家发展改革委员会在日前的新闻发布会介绍了中巴经济走廊建设取得的新进展。我们对中巴经济走廊建设取得的新成果感到高兴。这是中巴友谊的体现，也是“一带一路”建设推动沿线国家发展繁荣的生动事例。中方愿同巴方落实好两国领导人的重要共识，将中巴经济走廊打造成“一带一路”高质量发展的示范工程，为构建新时代更加紧密的中巴命运共同体加油助力。

总台央视记者：据了解，阿拉伯国家驻华使节不久前结束了在青海的交流考察，你能否介绍有关情况？

汪文斌：10月16日至19日，外交部组织阿拉伯国家驻华使节代表团赴“大美青海”考察交流，17个阿拉伯国家和阿盟驻华大使、临时代办及外交官参加。代表团一行走进循化撒拉族自治县，深入穆斯林村民家中面对面交流，参观民族团结展示馆、民俗文化园、伊斯兰教经学院，亲眼目睹青海民族和谐共处、乡村发展振兴、宗教信仰自由得到充分保障；深入了解青海生态保护和环境治理情况，感受青海生态文明建设和绿色发展成就；实地考察了解非物质文化遗产藏毯的传承保护情况。

“纸上得来终觉浅”。通过实地考察，使节们亲身感受到青海在推动绿色创新惠民发展、促进民族团结、保护生态环境等方面作出的巨大努力和取得的丰硕成果，对此给予高度评价。使节们认为，青海的发展经验对许多阿拉伯国家具有重要借鉴意义，期待同青海加强交流互鉴，拓展务实合作。使节们还同青海穆斯林群众促膝交谈，看到他们生活美满富足、宗教信仰自由，纷纷为中国民族和宗教政策点赞。今后，外交部还将为包括阿拉伯使节在内的各国朋友提供更多赴中国各地参访的机会，让他们了解真实、立体、全面的中国。

近年来，中阿关系蓬勃发展，团结抗疫树立典范，从政府到民间、从中央到地方，中阿友好深入人心、弥坚弥笃。中方愿同阿拉伯国家一道，进一步传承发扬中阿友好，携手共建“一带一路”，深化互利共赢合作，更好造福双方人民。

总台国广记者：据报道，当地时间10月20日，一辆叙军方巴士在首都大马士革遭遇恐怖爆炸袭击，造成14人死亡，多人受伤。中方对该事件有何评论？

汪文斌：中方强烈谴责日前大马士革发生的恐怖袭击，对遇难者表示哀悼，向遇难者家属和伤者表示慰问。中方反对一切形式的恐怖主义，支持叙利亚政府反恐努力，并将继续同国际社会一道，推动叙利亚早日恢复和平稳定和长治久安。

阿纳多卢通讯社记者：昨天，一些西方国家在于纽约召开的联大三委会议上发言称，新疆维吾尔族及其他少数民族人权遭受“压迫和侵犯”。中方对此有何评论？

汪文斌：我先给大家介绍一下有关会议情况，10月21日，在第76届联合国大会第三委员会会议上，古巴代表62个国家做共同发言，强调香港、新疆、西藏事务是中国内政，外界不应干涉，支持中国在香港特别行政区实行“一国两制”，反对将人权问题政治化和双重标准，反对出于政治动机、基于虚假信息对中国进行无理指责，反对以人权为借口干涉中国内政。另外，30多个国家以单独发言、联名致函等方式支持中国。继日前人权理事会第48届会议后，近百个国家再次在联合国发出正义的声音，鲜明表达对中方正当立场的支持，充分体现了公道自在人心。

少数西方国家基于虚假信息和谣言谎言，持续就涉疆等问题对中国攻击抹黑，打着人权的幌子干涉中国内政，中方对此坚决反对。中国维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，他们的图谋不会得逞。我们奉劝这些国家切实反省本国严重的人权问题，切实恪守联合国宪章宗旨和原则及国际关系基本准则，真正为国际人权事业健康发展做些有益的事情。

《环球时报》记者：近期美方多次对中国发展高超音速导弹技术表达担忧，但我们注意到昨天美国防部刚刚发表声明称，美军成功测试高超音速武器部件，将于明年10月1日起试射高超音速导弹。中方对此有何评论？

汪文斌：美国是世界上最早研发高超音速武器的国家，目前仍在不断发展甚至扩散高超音速导弹技术，并投入上万亿美元升级其“三位一体”核力量。美方反复就中方正常的航天器试验表达所谓的担忧，并借此渲染“中国威胁论”。那么美方能否向国际社会说明，美国发展高超音速武器意欲何为？又是出于什么理由担心别人呢？国际社会是否有充分理由对美方举动表达担忧呢？

我们敦促美方充分尊重各国发展正当国防力量的权利，停止借渲染所谓的“中国威胁论”而大肆扩充军力的把戏。

深圳卫视记者：21日，美国务院发表声明，对香港人权、基本自由“持续受到侵蚀”表达关切，妄称香港特区政府取消选区议员资格阻碍“港人治港”。同日，英国外交大臣称，香港取消部分区议员代表资格令人深感担忧。中方对此有何回应？

汪文斌：香港特区政府依照基本法和特区有关规定，取消相关人员的区议员资格，合理合法，无可置疑。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。任何外国都无权对香港事务和中国内政指手画脚。

事实上，无论是美方还是英方，从未真正关心过香港的民主和自由。在一个半世纪的英国殖民统治时期，全部28任港督均由英国委任，香港没有选举、没有民主，香港民众从未享有真正的自由。香港回归后，香港民众得以享有前所未有的民主权利和广泛自由，美国、英国反倒争先恐后扮演起了“拯救者”角色。他们关心港人的权利和自由是假，扰乱香港法治、破坏香港安定、唯恐香港不乱是真。

事实胜于雄辩。随着香港国安法实施和“爱国者治港”原则得到切实落实，香港社会暴力乱局彻底扭转，广大香港民众各项合法权利和自由得到更好保障，香港的独特优势和发展潜力充分显现。

中方敦促有关国家和机构切实尊重中国主权，停止干预香港事务、干涉中国内政。

《北京青年报》记者：21日，中国和太平洋岛国举行外长会并发表了联合声明，呼吁有关国家审慎处理核污染水排海问题，并同利益攸关方及有关国际机构充分协商。发言人能否介绍有关情况？

汪文斌：刚才我介绍了中国和太平洋岛国举行外长会的情况。我补充一点。在这次会议上，中国和太平洋岛国就日本福岛核污染水处置问题交流了看法，表达了关切。外长会联合声明的发表，充分表明福岛核污染水处置问题不是日本一家的私事，而是关乎环太平洋国家公众健康和全球海洋生态环境的重大国际议题。

联合声明也向日本方面发出了明确信号，就是中方和太平洋岛国等重要利益攸关方，高度关切日本向海洋排放福岛核污染水计划。希望日方认真倾听周边邻国与国际社会的呼声，以公开、透明和负责任的方式，审慎处理福岛核污染水处置问题，在同利益攸关方和有关国际机构充分协商并达成一致前，不得启动核污染水排海。

湖北广播电视台记者：据报道，21日，美国、英国、澳大利亚官员分别就美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS）发声，表示澳加入AUKUS只是为发展自身潜艇能力，澳现在和将来都不会使用核武器，AUKUS未削弱东盟中心地位，对地区和平不构成威胁。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到，在地区国家和国际社会一片质疑和反对声中，美英澳不得不就三边安全伙伴关系作出辩解。但三国的解释苍白无力，根本无法回应地区国家和国际社会关切。

美英澳三国搞的这个“盎格鲁-撒克逊”小圈子是典型的军事集团，充斥着过时的冷战零和思维，是三国迷信武力的体现，是美英核威慑政策的延伸，是美国所谓“从实力地位出发”哲学的又一产物。美英澳三边安全伙伴关系直白地告诉人们，三国所信奉的规则，仍旧是弱肉强食的丛林规则。

美英出于地缘政治和经济实利的双重考虑，向澳出口核潜艇，为此不惜违背《不扩散核武器条约》的目的和宗旨，制造核材料、核技术扩散风险，对国际核不扩散体系造成巨大冲击。这充分表明，三国是不守规则、破坏规则的代表。

美英澳核潜艇合作涉及向澳转让丰度超过90%的武器级高浓铀，构成严重核扩散风险，违反《不扩散核武器条约》的目的和宗旨。不仅如此，美还将向澳出口可搭载核弹头的“战斧”巡航导弹。这些举动对地区和平与安全所构成的威胁是显而易见的。不是三国想否认就能否认得掉的。三国上述合作也必然损害东南亚无核武器区建设，尊重东盟中心地位从何谈起？

我们再次敦促三国纠正错误，摒弃冷战零和思维，停止拼凑小圈子，维护国际核不扩散体系，做有利于地区和世界和平稳定发展的事，而不是相反。

总台央广记者：据报道，台湾地区外事部门发言人称，该部门负责人吴钊燮将“访问”捷克和斯洛伐克。此前，立陶宛宣布允许台湾当局以“台湾”名义设立“代表处”，中方已采取相应反制措施。中方是否将对捷克、斯洛伐克进行相应反制？

汪文斌：世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中国维护国家主权和领土完整的决心坚定不移。

我们坚决反对建交国同台湾地区开展任何形式的官方往来，正密切关注有关人员窜访动向，将采取正当和必要措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。任何人都不要对此心存幻想。

(责编：高歌、常红)