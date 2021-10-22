新华社达卡10月22日电（记者刘春涛）由中国政府援建的国父孟中友谊展览中心21日在孟加拉国首都达卡举行启用仪式。

孟加拉国总理哈西娜通过视频连线出席仪式并致辞。致辞中，哈西娜高度赞扬孟中两国友谊，并充分肯定国父孟中友谊展览中心将在扩大孟出口规模和出口品类方面发挥的重要作用，鼓励大家利用该展览中心举办更多展会，为孟扩大出口创造机会。

中国驻孟加拉国大使李极明出席仪式并致辞。李极明首先祝贺国父孟中友谊展览中心启用，并表示该项目是中孟两国人民友谊的生动写照，也是中孟在经贸领域精诚合作的新标志。李极明同时指出，该项目是中国政府帮助孟加拉国改善与贸易相关基础设施的重大无偿援助项目，启用后将有助于推动孟出口和整体社会经济发展。

为纪念孟加拉国建国之父穆吉布·拉赫曼，展览中心以国父命名。据介绍，该项目为中国政府援建项目，由中国建筑股份有限公司承建，也是中孟共建的“一带一路”标志性工程。项目位于首都达卡市东北部，建筑用地总面积为8万平方米，建设内容包含约800个展位的展览馆主体、公共和技术配套设施。

(责编：岳弘彬、牛镛)