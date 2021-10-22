新华社联合国10月21日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵21日呼吁国际社会应坚持发展优先，帮助特殊处境国家和中等收入国家提高生产能力。

戴兵在当天举行的联合国经社理事会和联大第二委员会关于特殊处境国家、中等收入国家联席会议上表示，当前，新冠疫情仍在全球肆虐，给各国特别是最不发达国家、内陆发展中国家、小岛屿发展中国家等特殊处境国家和中等收入国家的经济社会发展造成巨大冲击，有关国家面临疫苗短缺、经济低迷、粮食危机、气候变化、生物多样性丧失等严峻挑战。

戴兵说，发展是解决一切问题的总钥匙。国际社会应把发展置于全球宏观政策框架的突出位置，深化全球发展伙伴关系，坚持以联合国为核心、南北合作为主渠道、南南合作为补充的合作格局，推动发展中国家实现可持续发展。

戴兵强调，国际社会应高度重视并着力解决特殊处境国家和中等收入国家发展关切，聚焦抗击疫情、减贫、粮食安全、基础设施、数字技术等领域，提供必要支持，改善民生福祉。

他说，国际社会应加大力度应对气候变化挑战，全面落实《巴黎协定》，恪守“共同但有区别的责任”原则，走绿色低碳发展道路。发达国家应尽快兑现官方发展援助和气候资金承诺，向发展中国家提供更多技术和能力建设支持。发展中国家也应积极探索符合国情的发展道路，加快产业转型升级、增强经济内生动力，努力迈向更高发展水平。

戴兵表示，作为最大的发展中国家，中国一直坚定支持特殊处境国家和中等收入国家的发展，在南南合作框架下提供力所能及的抗疫和发展援助。中方愿同国际社会一道，支持第五届联合国最不发达国家会议取得成功，支持特殊处境国家和中等收入国家努力提高发展能力，落实2030年议程。

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