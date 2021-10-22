新华社日内瓦10月21日电（记者陈斌杰 陈俊侠）为期两天的世界贸易组织第八次对中国贸易政策审议会议正在瑞士日内瓦召开。会议期间，多国代表积极评价中国贸易政策及其对全球多边贸易体制作出的贡献。

世界贸易组织第八次对中国贸易政策审议会议于10月20日和22日举行。俄罗斯代表团在会上表示，中国在贸易便利化、服务贸易和投资自由化等领域采取了切实举措。俄罗斯赞赏中国在世贸组织中发挥的重要领导作用和中国对多边贸易体制的一贯支持。俄罗斯坚定支持中国打击保护主义和新出现的贸易歧视，特别是对全球经济具有高度破坏性的单边措施。

沙特代表团表示，中国在维护以规则为基础的多边贸易体制方面发挥主导作用。中国在鼓励外商直接投资并出台相关法律、为外商投资企业提供税收减免、降低关税税率、向外资开放采矿业和金融业、改革知识产权制度等方面均有良好表现。

菲律宾代表团表示，中国是全球贸易的重要参与者，尽管新冠疫情导致全球经济增长放缓，但中国经济仍然是全球增长的主要推动力。中国自2001年加入世贸组织以来，一直积极参与世贸组织各项工作，并支持世贸组织必要改革。

越南代表团表示，中国通过积极参与世贸组织各项进程，包括世贸组织改革讨论、渔业补贴谈判等，为世贸组织和全球贸易作出了积极贡献。

巴基斯坦代表团表示，中国的发展不仅惠及本国人民，而且通过区域互联互通开辟了贸易和投资新渠道。自上一次审议以来，中国对“一带一路”沿线国家经贸合作项目新增投资数千亿美元，这是南南合作的典范，体现了中国共享、互利的发展理念。

贸易政策审议是世贸组织三大职能之一，中方迄今已接受7次审议，取得积极成果，获得成员广泛好评。中国商务部部长王文涛、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文以视频方式在京出席此次审议会议并代表中方发言，中国常驻世贸组织代表李成钢大使在日内瓦参会。

王文涛在发言中强调，中国新发展为世界提供新机遇；中国以实际行动全力支持国际抗疫合作；中国坚定支持以世贸组织为核心的多边贸易体制。

王受文在发言中向世贸组织成员阐述中方新发展理念，介绍改革开放新举措。他说：“上次审议以来，我们采取了一系列主动开放的措施，为世界经济发展和各成员的发展提供机遇。”

(责编：高歌、杨牧)