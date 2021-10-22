新华社华盛顿10月21日电（记者谭晶晶）9月开学季以来，美国儿童新冠确诊病例数持续攀升。美国儿科学会和儿童医院协会发布的最新数据显示，截至10月14日，美国过去6周新增儿童确诊病例数超过110万，自疫情暴发以来累计近620万名儿童感染新冠病毒。

美国辉瑞制药公司本月7日表示，已正式向美国食品和药物管理局申请批准5岁至11岁群体紧急使用其与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗。美药管局顾问委员会及美疾病控制和预防中心近日将分别召开会议，讨论辉瑞新冠疫苗用于5岁至11岁群体事宜。白宫20日发表声明称，已准备好可供全美2800万名5岁至11岁群体使用的辉瑞新冠疫苗剂量，一旦获批，将尽快开始接种。

公共卫生专家表示，尽快批准低龄儿童接种疫苗有利于缓解疫情，但如何增加家长对疫苗的信心，回应他们对安全性、有效性的担忧，也存在不小挑战。近期美国凯泽家庭基金会公布的一项民意调查结果显示，仅三分之一的5岁至11岁群体家长称会在疫苗获批后让孩子接种。

目前，变异新冠病毒德尔塔毒株仍在全美占主导地位，其导致的确诊病例占总确诊病例数的99%以上。近期随着天气转冷，美国东北部地区确诊病例数有反弹迹象。

美国加利福尼亚大学洛杉矶分校公共卫生学院副院长、流行病学教授张作风在接受记者采访时表示，美国的新冠发病率、住院率和死亡率与9月高峰时期相比明显下降，但东北地区一些州近期发病率略有上升，包括康涅狄格州、马萨诸塞州、纽约州、缅因州等。这主要与天气转冷使公众室内活动时间增加、社交距离缩小等因素有关。

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