新华社惠灵顿10月22日电（记者卢怀谦 郭磊）2021年亚太经合组织（APEC）财长会22日以视频方式举行，与会各方同意继续共同行动应对新冠疫情影响，确保可持续和包容性经济复苏。

此次会议主办方是2021年APEC轮值主席新西兰。新西兰副总理兼财政部长格兰特·罗伯逊表示，会议就抗击疫情而采取的行动和政策进行了建设性讨论，同时还关注气候变化和生物多样性等长期性问题。

会后发表的声明说，2021年APEC地区国内生产总值预计将增长6%以上，但经济体之间及经济体内部不同产业和群体间差异巨大，经济复苏仍面临新冠病毒新变种传播、疫苗接种率不足、供应链中断、通货膨胀压力加大等下行风险。

APEC财长们同意使用所有可用政策工具来应对疫情并支持经济复苏，维持宏观经济金融稳定，避免竞争性汇率贬值，扩大疫苗生产和供应，支持全球疫苗共享工作；重申以世界贸易组织为中心的自由、公平的贸易投资环境的重要性；呼吁加速经济数字化转型。

当天的会议还通过了修改更新后的《宿务行动计划》。

APEC各经济体财长以及经济合作与发展组织、国际货币基金组织、世界银行和亚洲开发银行等国际和地区组织代表出席了当天的会议。

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