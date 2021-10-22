巴西驻华大使保罗·瓦莱。人民网 张荣摄

人民网北京10月22日电（张荣、吴思萱）10月22日，由当代中国与世界研究院、中国社会科学院拉丁美洲研究所、江苏省人民政府外事办公室、朝华出版社联合拉丁美洲社会科学院、拉丁美洲社会科学理事会、阿根廷祖国研究所和智利天主教大学共同主办的第四届中拉文明对话论坛在北京开幕。

巴西驻华大使保罗·瓦莱在开幕式分享了贸易与投资、外交与医疗卫生、人文交流这三大中巴关系的发展支柱。

经贸合作势头强劲

瓦莱表示，巴西作为中国在拉丁美洲的主要经济伙伴，近年来中巴双边贸易往来显著增长。2020年中巴贸易额首次突破1000亿美元大关，2021年增长势头依旧强劲，前九个月就已超过了去年贸易额总值。

在中巴双边贸易中，农业占据突出地位。作为中国主要的农业贸易伙伴，巴西向中国出口了大量农产品，如鸡肉、牛肉、猪肉、大豆、蔗糖等。除此之外，巴西还是中国第四大原油供应国。

自2010年以来，中国已成为在巴西投资的主要来源国之一，投资额超800亿美元，涉及电力、石油、天然气等多领域。

瓦莱强调，中巴经贸往来具有多重积极意义，未来两国合作发展前景广阔，未来双方将继续在多层次、多领域推进经贸合作纵深发展。

政治互信加深 推进卫生健康领域合作

瓦莱表示，中巴经贸合作的成功建立在两国牢固的外交基础之上。近年来，两国在外交领域的合作不断加深，全面战略伙伴关系发挥了重要作用。

在双方的共同努力下，中巴两国政治互信不断加深，务实合作稳步推进，“这一政治基础对于推进两国人民之间的互信也非常重要”，瓦莱说。

他提到，最明显的例子就是新冠疫情期间，巴西和中国在公共卫生领域的合作。新冠疫情给全球带来了前所未有的挑战，但同时也为两国政府间的合作打开了一个新的窗口。

瓦莱告诉人民网，中巴疫苗合作是共同抗击新冠疫情中最突出的一抹亮色。据悉，巴西正在推动全球最大规模的新冠疫苗接种计划之一。他透露，截至目前，中国疫苗是这一计划得以实施最重要的支撑，至今为止中国疫苗占所接种疫苗总剂量的30%以上。

瓦莱希望今后两国能继续加强卫生方面的合作，也为两国的企业和研究机构之间建立更紧密的纽带。

文化教育交往频繁促进民心相通

尽管新冠疫情对跨国旅行带来了限制，但是中巴两国文化教育领域交往频繁。瓦莱说，巴西政府和巴西驻华大使馆努力传播巴西文化，在音乐、电影、舞蹈和美食等领域组织了丰富的交流活动。

据他透露，很快，巴西将在中国的多个城市继续举办巴西电影节，并推动相关巴西书籍在中国的翻译和出版。

此外，两国在教育领域的合作也越来越多。据悉，中国已经有50多所高校开设了葡萄牙语课程。瓦莱表示，语言是拉近民心相通的重要部分，希望未来继续扩大葡萄牙语在中国的教学，也希望有越来越多的巴西教师在中国任教。

最后，瓦莱强调，巴西是中国在拉美的主要战略合作伙伴，两国的交好惠泽两国人民，“中巴两国尽管相距遥远，但越来越多的文明对话有助于拉近两国的民心相通”。

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