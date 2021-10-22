人民网北京10月22日电 （张荣、吴思萱）10月22日，由当代中国与世界研究院、中国社会科学院拉丁美洲研究所、江苏省人民政府外事办公室、朝华出版社联合拉丁美洲社会科学院、拉丁美洲社会科学理事会、阿根廷祖国研究所和智利天主教大学共同主办的第四届“中拉文明对话论坛”在北京开幕。

第四届“中拉文明对话论坛”现场。张荣摄

来自中国、阿根廷、巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、委内瑞拉、秘鲁、乌拉圭、哥斯达黎加、厄瓜多尔等11个国家的政要、外交官、专家学者、媒体代表、国际组织负责人等近200人与会，围绕“发展互鉴：构建中拉新型交流合作关系”这一主题深入交流研讨，达成广泛共识。

“中拉文明对话论坛”作为推动中拉文明对话机制努力的一部分，迄今已成功举办三届，成为中拉之间最具影响力的公共对话平台之一。自2021年起，“中拉文明对话研讨会”更名为“中拉文明对话论坛”。

第十二届全国政协副主席马培华在致辞中指出，中拉文明对话从“研讨会”升级为“论坛”，是中拉知识界对文明交流互鉴思想的积极响应，也是中拉关系发展的时代需要。本届论坛以“发展互鉴”为主题，充分体现了中拉在分享发展知识与经验、实现共同发展方面的迫切愿望，也反映了中拉未来合作的新愿景。他表示，中拉文明对话论坛将有助于深化中拉理解与信任，推动中拉共同发展，助力构建中拉命运共同体。

第四届“中拉文明对话论坛”上智利前总统爱德华多·弗雷发表致辞。吴思萱摄

开幕式上，智利前总统爱德华多·弗雷强调，中国和拉美对彼此经济和贸易方面的稳定作用越来越明显，并高度肯定“一带一路”倡议为高端基础设施建设提供的广阔机会，同时进一步提升了拉美出口产品的国际竞争力。近年来，中国和拉美间的合作和贸易在各领域都稳步发展。弗雷指出，双方在政治、经济、文化、科技、发展互鉴和治国理政经验交流等方面开展的合作对于智利经济社会发展有重要意义。中国和拉美应该强化创新政策力度以促进各领域的合作，合力完成摆脱贫困与可持续发展两大任务。

中国外文局局长杜占元指出，为推动中拉合作，破解治理难题，应聚焦共同议题，凝聚中拉发展共识；加强文明互鉴，形成中拉友好合力；推动青年交流，深化中拉未来发展。他强调，文明交流互鉴是推动人类进步、促进世界和平发展的重要动力。面向未来，双方更应深化文化领域的交流合作，推动双方媒体在重大新闻报道上秉持客观、公正、真实的原则，不断挖掘好故事、传播正能量。他建议，双方应加强数字信息和新媒体领域合作，共同应对新技术对文化传播带来的挑战；开展机制化的智库对话交流，推出更多知识产品和文化精品，推动发展经验共享，搭建更多领域的中拉交流合作平台，夯实中拉友好的文化根基。

中国社会科学院副院长王灵桂指出，发展是把中拉命运紧密联系在一起的桥梁和纽带。文明交流互鉴不仅有利于增进相互理解和信任，而且有利于汲取彼此的发展智慧，更是让中拉命运共同体之船行稳致远的的关键支撑。他表示，未来一个时期，中拉要紧密围绕共同关心的发展主题，加强发展领域的互学互鉴：一是要以发展经验和发展知识为核心，加强中拉交流与合作；二是要面向未来，优先推进最易达成共识、最引双方关切的领域开展交流互鉴；三是要构建发展共同体，推动形成多样化、多主体的文明交流互鉴。

中国政府拉美事务特别代表邱小琪在致辞中高度赞扬中拉在抗击疫情中守望相助，在经济复苏中共克时艰。他表示，这些实际行动正是构建中拉命运共同体的生动写照。谈及新时代中拉围绕发展议题开展交流合作，邱小琪认为：“发展是总钥匙，要坚持发展优先；发展不是特权，要坚持以人民为中心、普惠包容；发展有多样性，要坚持自主探索；发展要可持续，要坚持人与自然和谐共生；发展依靠科技，要坚持创新驱动。”

中国外交部前副部长李金章在讲话中以自身丰富的外交经历，深情回顾了中拉关系发展的三个高潮阶段，讲述了中拉在经贸往来、人文交流、国际事务等各方面的合作成果。李金章表示，新时代中拉关系迈上新的台阶，双方合作愿望更为强烈，合作潜力更加广阔。未来，双方应拓宽合作领域，加大合作力度，落实合作对接，开启中拉合作的新篇章。

哥伦比亚驻华大使路易斯·蒙萨尔韦在接受人民网记者采访时表示：“第一次来参加中拉文明对话论坛，非常期待。中国与拉美相距甚远，但这样的论坛能增进人民共识，推动人文交流，意义重大。”在致辞中，他指出，在一个日益全球化和互联互通的世界，加强对话、增进互相理解对于应对共同挑战来说尤为重要。当前，新冠肺炎疫情为各国间的交流与合作带来挑战，但同时也是一个契机，令人们反思如何看待全球地缘政治变化及疫情对社会的冲击，如何通过文明之间的对话与合作实现可持续的、全面的发展。他特别指出，中国国家领导人今年年初向哥伦比亚民众发表了视频讲话，这充分体现了中国对哥伦比亚的友好与支持，相信中拉关系将迎来更加美好的明天。

第四届“中拉文明对话论坛”现场。张荣摄

巴西驻华大使保罗·瓦莱分享了贸易与投资、外交与医疗卫生、人文交流这三大中巴关系的发展支柱。他表示，中国与巴西、与拉丁美洲在地理上虽相距遥远，但在文化上却越来越近，中拉文明对话论坛这类活动有助于消除误解，增进彼此了解。

作为联合主办方的代表，江苏省人民政府外事办公室主任孙轶在致辞中介绍了江苏在哥伦比亚推出《小桥·流水·人家》杂技舞剧、徐工集团被巴西政府授予“中巴交流最高荣誉奖彰”和江苏医疗专家组被委内瑞拉政府授予“弗朗西斯科·米兰达”国家二级勋章等三个江苏与拉友好交往的生动故事，分享了江苏以文化交流助力中拉民心相通、以经贸合作推动中拉互利共赢、以守望相助共抗疫情践行中拉命运与共的经验和做法，展示了江苏主动参与＂一带一路＂建设，推动构建人类命运共同体的所作的积极努力。

第四届“中拉文明对话论坛”现场。吴思萱摄

作为本届论坛的重要系列成果，开幕式上还举行了系列签约仪式和成果发布：中国社会科学院拉丁美洲研究所与拉丁美洲社会科学院签订学术交流与合作协议，与江苏省人民政府外事办公室签订战略合作协议，朝华出版社与拉丁美洲社会科学理事会签订中拉文化出版战略合作协议。在成果发布环节，朝华出版社社长汪涛介绍了“中拉文明对话”系列丛书情况，中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员郭存海发布了《中国与拉美：软实力视域下的人文交流》（西班牙语版），西南科技大学拉丁美洲研究中心副教授崔忠洲发布了《中国与拉美》图书。

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