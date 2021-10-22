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基里巴斯总统兼外长马茂出席首次中国—太平洋岛国外长会并发表讲话

2021年10月22日13:48 | 来源：人民网-国际频道
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人民网堪培拉10月22日电 （记者陈效卫）据中国驻基里巴斯大使馆消息，10月21日，基里巴斯总统兼外长塔内希·马茂出席中国—太平洋岛国外长会并发表讲话，中国驻基大使唐松根、外交部常秘弗恩陪同。

马茂总统感谢中方举办首次中国—太平洋岛国外长会，再次热烈祝贺中华人民共和国国庆72周年、中国共产党成立100周年，积极支持中国主办2022年北京冬奥会、冬残奥会，预祝圆满成功。

马茂总统高度评价中基关系。复交2年来，两国坚持相互尊重和友好相待，在一个中国原则基础上推动双边关系向前发展。中国与太平洋岛国的伙伴关系充分体现了南南合作精神。感谢中方为太平洋岛国提供抗疫物资、新冠疫苗等援助，体现了中方为保护岛国少受病毒侵害的无私努力。

马茂总统表示，海洋是祖先们为我们传承下来的共同家园，各方应推动海洋可持续发展，审慎处理核污染水排海问题，基方坚定维护以《不扩散核武器条约》为基石的国际核不扩散体系和南太平洋无核区。气候变化是人类面临的重大挑战，基方呼吁各方完全有效落实《巴黎协定》，建立公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。基方支持习近平主席提出的“全球发展倡议”，期待加入该倡议并推动与基里巴斯二十年发展规划相衔接。

(责编：燕勐、常红)

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