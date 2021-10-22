意大利选手线上答辩。清华大学供图

人民网北京10月22日电 （刘动）由清华大学、米兰理工大学与绍兴市柯桥区人民政府联合举办的“中意青年未来时尚设计大赛”决赛近日在清华大学落下帷幕。

大赛以线上线下相结合的方式举行，入围决赛的30组选手依次进行答辩，展示创意设计作品。9位来自国内外的评委根据展示情况和设计思想在现场或线上向选手提问，并进行评分。

最终，麦扬的“过番”，胡可儿、袁硕的“电能共生体”，胡成杰、李维嘉的“溯源城市之光”三组作品被评为“中国轻纺城杯”特奖。另外共评选出26个专项奖：隋振冲等人获最具人气奖，田皓瑞等人获最具潜力奖，张弼超等人获最具商业价值奖，米凯莱·奎尔恰等人获创新设计师奖，王昊卉等人获优秀奖。

作为推动“中意青年创新创业年”的重要活动之一，此次大赛以“科技向尚”为主题，倡导“科技赋能未来时尚设计”，旨在传承“丝路”精神，以美为媒，联动院校教育及产业优质资源，打造国际设计交流平台，通过创业青年针对时尚创意的交流与切磋，进一步升级中意双方创新合作。

本次大赛分为“时尚设计”、“时尚科技”、“时尚生活”三个赛道，选手们充分发挥创新精神，从文化传承、节能环保、中西互鉴、便利生活、人与自然交互共生等多个角度创作作品，同时考虑创新成果落地转化的可实践性，在设计中将审美与实用性相结合，为时尚设计提供了新思路。

在比赛开始前，清华大学副校长、教务长杨斌，米兰理工大学中国事务副校长朱利亚诺·诺奇，意大利驻华使馆代表文化专员马里奥，绍兴市柯桥区人民政府代表区委常委、组织部长丁贵先后致辞，表达了对于本次大赛的厚望与对参赛选手的期冀。

“中意青年未来时尚设计大赛颁奖典礼”将于10月26日在绍兴柯桥区举行，获奖选手也将直接入选“经纬计划”，落户柯桥创业创新将得到100万元以内的政府扶持。届时还将举办“2021第四届世界布商大会”、“2021第二十三届中国绍兴柯桥国际纺织品博览会（秋季）”、“2021第十届柯桥时尚周”等系列活动。

据了解，作为中意建交50周年庆祝活动的一部分，“中意青年创新创业年”由清华大学和意大利米兰理工大学于2020年11月共同发起，旨在促进中意两国的创新创业教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接，推动技术和政策解决方案的创新，为进一步实施创新驱动发展战略作出贡献。

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