人民网北京10月22日电 （记者苑基荣）10月21日，由中国社会科学院、联合国南南合作办公室（以下简称“南南办”）共同举办的“脱贫和可持续发展知识和优秀实践分享南南合作研讨会”在北京和线上召开。

第76届联合国大会主席阿卜杜拉·沙希德、中国社会科学院院长谢伏瞻、埃及国家规划与经济发展部部长哈莱·尤尼斯、第20届南南合作高级别委员会主席玛丽亚·德尔卡门·斯克夫、联合国开发计划署副署长兼副秘书长乌莎·拉奥-莫纳里作主旨演讲；人类发展报告办公室主任佩德罗·康赛桑、南方中心主任卡洛斯·科雷亚等联合国和国际机构代表，以及来自国内和亚洲、非洲、拉丁美洲等发展中国家的数十家重要智库代表120余人与会研讨。

会议期间，中国社会科学院与南南办签署双方谅解备忘录，正式确立合作伙伴关系；成立“脱贫和可持续发展”智库网络，中国社会科学院副院长王灵桂当选智库网络主席。南南办主任爱迪尔·阿卜杜拉提夫主持开幕会议，中国社会科学院科研局局长崔建民主持圆桌讨论。

中国社会科学院院长谢伏瞻在主旨演讲中指出，中国脱贫攻坚取得举世瞩目的成就，对中国和世界都具有重大意义。新中国成立70多年来，中国共产党和中国政府坚持以人民为中心，始终把消除贫困、改善民生、推动共同富裕作为根本目标，团结带领人民为创造自己的美好生活接续奋斗，特别是通过脱贫攻坚，中国实现了人类有史以来规模最大、持续时间最长、惠及人口最多的减贫进程，取得了重大历史性成就。改革开放以来，按照现行贫困标准计算，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困；按照世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上；在全球贫困状况依然严峻、一些国家贫富分化加剧的背景下，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标。中国消除绝对贫困，直接推动了全球减贫事业进程，为实现可持续发展、推动构建人类命运共同体作出了重大贡献，也给全世界消除贫困带来了巨大信心。

谢伏瞻指出，中国在扶贫工作特别是在脱贫攻坚伟大实践中，形成了中国特色反贫困理论，为人类解决贫困问题贡献了中国智慧和中国方案。中国共产党和中国政府立足国情，把握减贫规律，构建了一整套行之有效的政策体系、工作体系、制度体系，走出了一条中国特色减贫道路，积累了许多宝贵的经验。这些重要经验和认识，是中国脱贫攻坚的理论结晶，我们将长期坚持并根据新的实践不断发展。由于拥有相似的发展环境，中国的减贫经验对于国际贫困治理理论的创新，对于推动广大发展中国家加快摆脱贫困，也都带来很多启迪。

谢伏瞻指出，中国始终坚持交流互鉴，积极和各国分享中国的减贫经验。中国社会科学院作为中国哲学社会科学研究的最高学术机构，中国政府的重要智库，在中国减贫实践经验、国际发展合作方面开展了一系列研究和促进工作。近期，中国社会科学院精准扶贫百村调研优秀成果，将作为首批知识产品，在南南合作办公室创立的南南星空平台上发布。未来，中国社会科学院将以中国政府的南南合作框架为指南，积极落实“全球发展倡议”，深化与南南合作办公室的交流合作，为实现联合国2030年可持续发展目标作出应有的贡献。

消除贫困是南南合作的重要内容，知识和经验分享是南南合作的一种重要机制。借助“国际消除贫困日”的东风，此次研讨会聚焦可持续发展目标第一项——在世界各地消除一切形式的贫困，进行脱贫与可持续发展领域的知识与经验分享，为发展中国家智库与联合国相关机构的对话提供平台。在圆桌讨论环节，中国社会科学院农村发展研究所所长魏后凯围绕“中国农村减贫的成效与经验”进行了分享。2016年，中国社会科学院实施了“精准扶贫精准脱贫百村调研”国情调研特大项目，集中优势人力、物力，以精准扶贫为主题，开展贫困村百村调研，通过学术视角以点带面地总结了中国农村减贫实践与经验。经济持续快速发展、有力的制度保障和政策支持、全社会广泛参与，这是中国农村减贫能够取得成功的“三大基石”。在农村减贫的最后阶段，中国实施的脱贫攻坚战，不仅整体消除了现行标准下农村绝对贫困现象，而且创造了精准扶贫、精准脱贫的中国智慧和中国方案，为广大发展中国家提供了可供借鉴的有益经验。

来自人类发展报告办公室、南方中心等国际机构的与会嘉宾，分享了国际组织与政府间机构在国际脱贫和可持续发展的进程中做出的有益探索。来自亚洲、非洲、拉丁美洲等发展中国家近10家国家级智库代表，则从本国减贫经验出发，分享了脱贫工作中的优秀实践和研究发现，也提出了当前国际社会面临的脱贫挑战。各具特色、精彩纷呈的减贫与发展经验分享，为此次研讨会添上了一笔浓郁的色彩，更为深化国家间、智库间合作互鉴，推动全球脱贫与可持续发展提供了丰厚的养分和土壤。

深化智库间南南合作伙伴关系，可为全球脱贫与可持续发展贡献知识与智慧，助力“全球发展倡议”与2030年可持续发展议程的实现。此次研讨会的一个重要成果是，中国社会科学院与南南办签署双方谅解备忘录，确立正式合作伙伴关系。积极推动落实“全球发展倡议”作为双方合作条款，正式写入备忘录。在未来的合作中，双方将通过知识分享、经验分享等，取得更多重要建设性成果，通过中国最高学术殿堂向世界讲好中国故事，分享中国发展经验和治理经验。此次会议的另一个标志性成果是，成立由中国社会科学院作为主席单位的“脱贫和可持续发展”智库网络，共有来自12个国家和地区的20家国内外智库参加，旨在为提升发展中国家智库的话语权和国际影响力提供合作平台，并通过参加联合国开发计划署和联合国南南合作办公室倡议下的“全球南南智库网络”，与国际组织开展对话，提升智库单位在国际发展领域的政策影响力。

联合国大会主席阿卜杜拉·沙希德在演讲中强调，作为合作行动的广泛框架，南南合作为解决复杂的全球性问题提供了平台，同时也是解决问题的必经过程。如今，新冠疫情加剧了国家内和国家间的脆弱性和不平等，造成可持续发展成果出现倒退，极大地阻碍了2030年可持续发展议程的实现。在这样的时代背景下，南南合作的功能与意义不言自明。

中国社会科学院副院长、智库网络主席王灵桂表示，中国社会科学院作为“脱贫和可持续发展智库网络”的主席单位将发挥带头作用，聚焦发展中国家面临的困难挑战，积极组织智库之间以及智库与联合国机构之间展开多种形式的交流研讨。未来，中国社科院将邀请更多发展中国家智库加入“脱贫和可持续发展智库网络”，力争将其建设成为覆盖全球发展中国家的智库网络枢纽。同时，中国社会科学院作为国家思想库、智囊团，将充分发挥自身的资源优势、渠道优势、人才优势，讲好中国故事，分享中国经验，为深化南南合作，为全球减贫和可持续发展贡献智慧，为推动构建人类命运共同体贡献力量。

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