中国绵阳与巴西尼泰罗伊签友好合作备忘录。中国驻里约热内卢总领馆供图

人民网里约热内卢10月21日电 （记者吴杰）10月21日，中国绵阳市与巴西尼泰罗伊市举行建立友好合作关系备忘录视频签约仪式，绵阳市委常委、副市长吕剑和巴西尼泰罗伊市长阿克塞尔·格雷尔分别代表各自城市签字，中国驻里约热内卢总领事田敏、巴西弗卢米嫩塞联邦大学校长安东尼奥等中巴嘉宾出席。

绵阳是四川省第二大经济体和成渝城市群区域中心城市，拥有国家级科研院所18家，高等院校15所，被誉为科技城。尼泰罗伊是里约热内卢州基础卫生设施最完善的城市，城市IT服务、信息技术与供应商整体规模增长迅速，辖区7至14周岁儿童入学率达97.52%，高居巴西之首，被称为巴西公民受教育程度最高的城市。

田敏总领事祝贺绵阳市与尼特罗伊市建立友好合作关系，强调加强地方城市友好交流合作，有利于促进中巴全面战略伙伴关系发展。希望双方以签署友好交流合作备忘录为契机，进一步开展在抗疫、远程医疗、文化教育、科技等领域合作，造福两地人民。

吕剑副市长表示，绵阳市着力打造中国西部内陆改革开放新高地，希望加强与尼特罗伊市在科技创新、经贸往来、文化教育等领域友好交流，共同努力丰富中巴全面战略伙伴关系。

格雷尔市长曾访问过中国，诚挚感谢中国驻里约总领馆和友好城市嘉兴市向尼特罗伊市捐赠呼吸机等重要抗疫物资，拯救民众生命。表示愿与中方加强社会发展经验交流，互利共赢，共同推动双方关系发展，造福民众。

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