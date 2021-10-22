中国代表在联大正告美国和少数国家打着民主旗号排除异己终将失败
人民网联合国10月21日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军21日在第76届联大三委同少数群体问题特别报告员互动对话时指出，美国、法国和少数国家恶习不改，再次滥用三委平台，对中国发起无端指责，散布政治病毒，传播虚假信息，毒化合作氛围，中方对此坚决反对，予以严正拒绝。
张军强调，美国和少数国家的陈词滥调毫无事实根据。新疆保持繁荣稳定发展，中国人民生活一天比一天好，这样的人权成就，中国人民感到满意和无比自豪，各国人民也给予肯定和点赞。美国和少数国家以人权为借口，大搞政治操弄，挑起对抗，事实上他们自己才是破坏国际人权合作的麻烦制造者和最大障碍。
张军指出，美国和少数国家试图阻挠中国发展的政治阴谋注定破产。中国的发展道路是中国人民自己选择的，中国前进的步伐不可阻挡，任何人都无权剥夺中国人民追求美好生活的权利。
张军指出，美国和少数国家竭力掩盖自身人权污点的卑劣行径，世人看得一清二楚。美国对印第安人实施种族灭绝，让自己的人民无法呼吸，漠视70多万国民因疫丧生，手上沾满数十万中东中亚穆斯林平民的鲜血。你们侵犯人权的罪恶清单还可以列很长很长。人权不是你们的“遮羞布”，指责别国，只能进一步暴露你们的阴暗和虚伪。
张军指出，美国和少数国家打着民主旗号排除异己终将失败。他说，最好的民主是让人民成为国家真正的主人，而不是玩弄政治，让人民成为牺牲品。世界丰富多彩，实现民主也有多种方式。一个国家民主不民主，要由这个国家的人民来评判，而不能由外部少数人说了算。阿富汗、伊拉克、利比亚等国的悲剧一再证明，外部军事干涉和所谓民主改造贻害无穷，更是对民主的亵渎。
张军表示，美国和少数国家将人权问题政治化、工具化不得人心。世界人民的眼睛是雪亮的。60多个国家作共同发言支持中方，反对借人权问题干涉内政，呼吁遵循《联合国宪章》宗旨和原则。历史和现实一再表明，美国和少数国家动辄指责施压、强权霸凌的行径早已人心尽失，完全违背各国人民意愿，完全站到了国际社会的对立面。
张军正告法国等美国的追随者，你们委身强权、为虎作伥，仿佛对超级大国言听计从，就能高人一等。殊不知，丧失独立自主的国家，不仅丢掉了自己的尊严，也赢得不了别人的尊重。
张军表示，世界在发展，人类在进步，美国和少数国家执迷不悟，站在时代的对立面，最终只能自取其辱，成为国际社会的笑柄、历史的罪人。
张军强调，促进和保护人权没有完成时，只有进行时。中方欢迎一切有益、善意的建议，但绝不接受基于谎言的政治打压和“教师爷”般颐指气使的说教。中国维护国家主权、安全和发展利益的决心坚如磐石，维护发展中国家根本利益和尊严的意志绝不动摇。
分享让更多人看到
- 评论
- 关注