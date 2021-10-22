人民网联合国10月21日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军21日在第76届联大三委同少数群体问题特别报告员互动对话时指出，美国、法国和少数国家恶习不改，再次滥用三委平台，对中国发起无端指责，散布政治病毒，传播虚假信息，毒化合作氛围，中方对此坚决反对，予以严正拒绝。

张军强调，美国和少数国家的陈词滥调毫无事实根据。新疆保持繁荣稳定发展，中国人民生活一天比一天好，这样的人权成就，中国人民感到满意和无比自豪，各国人民也给予肯定和点赞。美国和少数国家以人权为借口，大搞政治操弄，挑起对抗，事实上他们自己才是破坏国际人权合作的麻烦制造者和最大障碍。

张军指出，美国和少数国家试图阻挠中国发展的政治阴谋注定破产。中国的发展道路是中国人民自己选择的，中国前进的步伐不可阻挡，任何人都无权剥夺中国人民追求美好生活的权利。

张军指出，美国和少数国家竭力掩盖自身人权污点的卑劣行径，世人看得一清二楚。美国对印第安人实施种族灭绝，让自己的人民无法呼吸，漠视70多万国民因疫丧生，手上沾满数十万中东中亚穆斯林平民的鲜血。你们侵犯人权的罪恶清单还可以列很长很长。人权不是你们的“遮羞布”，指责别国，只能进一步暴露你们的阴暗和虚伪。

张军指出，美国和少数国家打着民主旗号排除异己终将失败。他说，最好的民主是让人民成为国家真正的主人，而不是玩弄政治，让人民成为牺牲品。世界丰富多彩，实现民主也有多种方式。一个国家民主不民主，要由这个国家的人民来评判，而不能由外部少数人说了算。阿富汗、伊拉克、利比亚等国的悲剧一再证明，外部军事干涉和所谓民主改造贻害无穷，更是对民主的亵渎。

张军表示，美国和少数国家将人权问题政治化、工具化不得人心。世界人民的眼睛是雪亮的。60多个国家作共同发言支持中方，反对借人权问题干涉内政，呼吁遵循《联合国宪章》宗旨和原则。历史和现实一再表明，美国和少数国家动辄指责施压、强权霸凌的行径早已人心尽失，完全违背各国人民意愿，完全站到了国际社会的对立面。

张军正告法国等美国的追随者，你们委身强权、为虎作伥，仿佛对超级大国言听计从，就能高人一等。殊不知，丧失独立自主的国家，不仅丢掉了自己的尊严，也赢得不了别人的尊重。

张军表示，世界在发展，人类在进步，美国和少数国家执迷不悟，站在时代的对立面，最终只能自取其辱，成为国际社会的笑柄、历史的罪人。

张军强调，促进和保护人权没有完成时，只有进行时。中方欢迎一切有益、善意的建议，但绝不接受基于谎言的政治打压和“教师爷”般颐指气使的说教。中国维护国家主权、安全和发展利益的决心坚如磐石，维护发展中国家根本利益和尊严的意志绝不动摇。

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