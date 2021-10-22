人民网联合国10月21日电 （记者李晓宏）当地时间10月21日，美国、法国等少数国家在第76届联合国大会第三委员会审议人权问题时，对中国发起无端指责，中国常驻联合国代表张军当场予以严厉驳斥、坚决拒绝，并举行吹风会阐述中方关于人权问题的立场。

80多个国家呼应中方立场，其中古巴代表62国、科威特代表3个海湾国家作共同发言支持中国，很多国家单独发言支持中国。会场内形成了支持中国的强大声势，美国等少数国家抹黑中国人权状况的图谋不得人心、再遭惨败。

古巴代表62国作共同发言支持中国，强调尊重各国主权、独立和领土完整、不干涉内政是国际关系的基本准则；强调新疆、香港、西藏事务是中国内政，任何国家都无权干涉，支持中国在香港特别行政区实施“一国两制”；呼吁尊重各国人民根据国情自主选择人权发展道路，同等重视各类人权；反对将人权问题政治化，反对搞双重标准，反对出于政治动机、基于虚假信息对中国进行无端指责。

科威特代表3个海湾国家作共同发言支持中国，表示在人权问题上应坚持客观、建设性、非政治化原则，遵循《联合国宪章》和《世界人权宣言》宗旨和原则，尊重国家主权，不干涉内政。

会上，20多个国家发言支持中国，积极评价中国人权事业发展成就，呼吁各国坚持多边主义和团结协作，通过对话与合作促进和保护人权。

张军在当天会议和吹风会上表示，美国和少数国家恶习不改，再次滥用三委平台，对中国发起无端指责，散布政治病毒，传播虚假信息，毒化合作氛围，中方对此坚决反对，予以严正拒绝。

张军指出，中方积极参与联大三委所有议题的讨论，提出中国主张，提供中国方案，作出中国贡献。在三委一般性辩论中，中方代表31个国家作了反对单边强制措施的共同发言，代表76个国家作了促进疫苗公平分配的共同发言。中国和非洲组还共同发起了反对种族主义和种族歧视的共同发言，得到78个国家的支持。回顾各方发言，中国和广大发展中国家的共同呼声是，促进和保护人权，对话才是方向，合作才是正途。

张军强调，美国和少数国家的指责毫无事实根据。关于新疆的真实情况，中方多次做了介绍。三委开幕前，中国常驻团与新疆维吾尔自治区共同举办了“新疆是个好地方”视频交流会，邀请新疆各界群众代表和在新疆生活的外国朋友讲述他们的真实故事。新疆的大门也是敞开的。来自100多个国家和国际组织的1600多名外交官、记者、宗教人士访问了新疆。他们的所见、所闻、所谈彻底击碎了西方的涉疆谎言。中国人民生活一天比一天好，这样的人权成就，中国人民感到满意和无比自豪，各国人民也给予肯定和点赞。中国人民的幸福生活和开心笑容，就是中国人权状况的真实写照和亮丽名片。西方的谎言可以欺骗自己，但欺骗不了世界。

张军表示，美国和少数国家试图阻挠中国发展的政治阴谋注定破产。中国的发展道路是中国人民自己选择的，美国等少数国家没有权力替中国人民作主，更没有资格在中国面前说教。中国前进的步伐不可阻挡，任何人都无权剥夺中国人民追求美好生活的权利。西方国家恃强凌弱、欺压发展中国家的时代一去不复返了。

张军指出，美国和少数国家竭力掩盖自身人权污点的卑劣行径，世人看得一清二楚。美国对印第安人实施种族灭绝，让自己的人民无法呼吸，漠视70多万国民因疫丧生，手上沾满数十万中东中亚穆斯林平民的鲜血。美国等少数国家侵犯人权的罪恶清单还可以列很长很长。人权不是西方国家的“遮羞布”，指责别国，只能进一步暴露西方国家的阴暗和虚伪。

张军强调，美国和少数国家打着民主旗号排除异己终将失败。民主不是少数国家的专利，而是各国人民的权利。最好的民主是让人民成为国家真正的主人，而不是玩弄政治，让人民成为牺牲品。世界丰富多彩，实现民主也有多种方式。一个国家民主不民主，要由这个国家的人民来评判，而不能由外部少数人说了算，更轮不上少数西方国家说三道四。阿富汗、伊拉克、利比亚等国的悲剧一再证明，外部军事干涉和所谓民主改造贻害无穷，更是对民主的亵渎。

张军表示，美国和少数国家将人权问题政治化、工具化不得人心。世界人民的眼睛是雪亮的。80多个国家发言支持中方，反对借人权问题干涉内政，呼吁遵循《联合国宪章》宗旨和原则。历史和现实一再表明，美国等动辄指责施压、强权霸凌的行径早已人心尽失，完全违背各国人民意愿，完全站到了国际社会的对立面。

张军表示，尊重和保障人权是现代文明的基本精神，早已写入中国宪法，成为中国社会的普遍实践。在中国共产党领导下，经过中国各族人民持续奋斗，中国实现了第一个百年奋斗目标，全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。中国人民比以往任何时候都享有更为充分的人权与自由。

张军指出，中国按照自己的国情，坚持走中国特色人权发展道路，办好中国的事，让中国人民享受幸福生活。事实证明，这是一条光明的道路、正确的道路。我们将坚定不移沿着这条道路走下去。中方欢迎一切有益、善意的建议，但绝不接受基于谎言的政治打压和“教师爷”般颐指气使的说教。中国维护国家主权、安全和发展利益的决心坚如磐石，维护发展中国家根本利益和尊严的意志绝不动摇。中国将继续在平等和相互尊重基础上，同各国开展人权交流与合作，贡献中国智慧、提供中国方案，倡导和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，努力构建人类命运共同体，为国际人权事业作出更大贡献。

联合国大会第三委员会是讨论人权、社会发展问题的主要委员会。2019年以来，美国三次纠集一些国家借人权问题攻击抹黑中国，遭到了绝大多数国家坚决反对，均以失败告终。

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