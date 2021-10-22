人民网里约热内卢10月21日电 （记者吴杰）10月21日，2021卡利国际书展以线上线下融合形式开始举办，多语种的中国图书通过“阅读中国”网站专页亮相卡利国际书展。

“阅读中国”专页由中国图书进出口（集团）公司设立，精选了700余种外文版及版权型图书作为重点展品，以融媒体、数字化方式展示，使哥伦比亚参展商和读者能直观了解中国最新精品出版物，促进中哥图书版权互译。

在重点展示《习近平谈治国理政》多语种版、《之江新语》《习近平讲故事》英文版及西班牙文版、《一带一路：包容、开放的亚欧命运共同体》等英文版图书基础上，中国图书还以“中国书讯”精品图书海外宣推品牌栏目为平台，从主题、社科、文学、科学、儿童等5个广受欢迎的出版类别切入，精选了《习近平和他的大学生朋友们》（中国青年出版社），“漫画名人故事系列”、《我是花木兰》（中国少年儿童新闻出版总社），《寻找一只鸟》、《你的好心看起来像个坏主意》（天天出版社），《雨露麻》（接力出版社），《云中记》（北京出版集团），《我是故宫“看门人”》（中国大百科全书出版社）等中国精品图书，组织中国出版单位举办线上版权推介活动，每场活动围绕一个主题推荐重点图书。

卡利是哥伦比亚第三大城市和主要的体育中心，是该国西南部的文化和经济中心，也被称为萨尔萨音乐之都。2021卡利国际书展持续举办至10月31日。

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