人民网约翰内斯堡10月21日电 （记者闫韫明）10月16日上午，中国援赞比亚第22批医疗队队长赵海源接到当地患者家属隆贝先生的求助电话，称其79岁的母亲患有膝关节疼痛多年，最近疼痛难忍，无法下床活动；还有88岁高龄的父亲患有心脏病多年，常年服药，前不久又从床上摔下伤到了髋关节，不能行走，只能靠轮椅代步。他从朋友那里听说中国医疗队的技术高超，非常渴望中国医生能为其父母医治。

隆贝先生的父母居住的农场距离卢萨卡市区偏远，老人双双行动不便，难以去医院就诊。考虑到患者的特殊性，赵队长随即带领队员骨科医生冯利君、心内科医生李琛琛、心电图医生李燕杰、翻译杨清平，带上药品和设备，驱车20多公里前往患者家中为这对耄耋老人解除病痛的折磨。

中国援赞比亚第22批医疗队供图

来到患者家中得知，隆贝先生因工作需要不能陪在父母身边，便让其胞弟查理接待了中国医生。查理对医疗队的到来感到惊讶又高兴，连连说了好多声谢谢和欢迎，还拿出手机打开视频让其哥哥查尔韦观看中国医生为其父母诊治的实况。

老人忍着疼痛颤颤巍巍起身对医疗队表示欢迎和感谢，虽然医疗队没能完全听懂她夹杂着本地方言的英语，但从她脸上洋溢的笑容、眼里泛起的泪花足以看出她对医疗队真诚的感谢。

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准备好需要的用品和衣物后，医疗队的家庭诊治开始了。首先，李燕杰医生为两位老人检测了血糖、血压和心电图，初步评估了两位老人的一般情况。

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接着，李琛琛医生为两位老人进行了问诊、心肺听诊，询问了日常用药、饮食作息等情况，并为老先生仔细系统地调整了用药，叮嘱了注意事项，还为两位老人免费赠送了所需药品。

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冯利君医生为老太太检查膝关节疼痛，在评估病情后为其打了关节封闭针。

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短短几分钟后，老太太的关节疼痛大为减轻。冯医生鼓励她下床活动，老太太被搀扶着下了床，并能很好站起来，膝关节疼痛消失了！她高兴地竖起了大拇指，连声说谢谢，又一次留下了眼泪。

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见此状，老先生也请冯医生为他治疗髋关节疼痛，几针下去疼痛消失了。

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老太太高兴地走出屋子，在儿子的搀扶下唱起了歌，跳起了舞，一家人开心地笑了。

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查理和父母高兴地和中国医生们合影留念。查理对中国医生称赞道,“你们真是好人”。老先生兴致勃勃地给中国医生讲起了他年轻时候的故事，并让儿子带领医疗队参观了他们的房子和院落，最后一起目送医疗队离开。

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