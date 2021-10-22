10月21日，欧美同学会党组书记、秘书长王丕君在北京媒体推介会上宣布，欧美同学会第九届年会暨海归创新创业海南自贸港峰会将于11月22日至24日在海南省三亚市隆重举办，主题为“海归携手自贸港 共享海南新未来”，年会包含开幕式、主旨演讲、平行论坛、圆桌论坛、“双创”峰会、实地考察等活动，届时将有知名专家学者、企业家、留学人员代表等近千人参会。

媒体推介会现场

媒体推介会由欧美同学会商会副会长、阳光媒体集团董事长杨澜女士主持。会上，海南省人民政府副秘书长国章成，向与会媒体介绍了海南筹备年会工作进展情况及海南自贸港的建设成就、亮点。欧美同学会党组成员、副秘书长程洪明，三亚市政府副市长吴海峰、海南国际经济发展局副局长杨善华出席推介会。年会组委会宣传组负责人，海南省委宣传部、海南省委统战部、海南省人民政府、海南国际经济发展局有关同志参加媒体推介会。

欧美同学会党组书记、秘书长王丕君介绍第九届年会的主题、会议安排、主要特点等情况

海南省政府副秘书长国章成介绍海南方面筹备工作进展情况及海南自贸港建设发展情况

欧美同学会党组成员、副秘书长程洪明回答媒体记者提问

来自人民日报社、新华通讯社、中央广播电视总台、中央人民广播电台、中国新闻社、中国网、国际在线、经济日报社、光明日报社、团结报社、环球时报社、大公报社、中国日报社、证券日报社、证券时报社、上海证券报社、中国证券报社、海南日报社、海南卫视、第一财经日报社、和讯网、神州学人杂志社、三沙卫视、南海网、三亚影视传媒集团的记者30余人受邀参加媒体推介会。

据透露，欧美同学会第九届年会暨海归创新创业海南自贸港峰会，将邀请国家领导人及有关方面领导同志出席开幕式，邀请著名专家作主旨演讲。精心设计的4场平行论坛主题鲜明突出，紧扣时代脉搏以及与海南自贸港建设紧密相关的热门领域，分别聚焦互联网和数字经济、现代生物医药、高新技术产业、自贸港人才发展，演讲阵容大咖云集，与会人员将有机会与业界翘楚零距离交流探讨，聚焦前沿技术等领域，来一场深度的思想交锋。年会将设置人才、项目集中签约环节，精准对接海南所需，为海南发展延揽高层次人才、集聚高科技项目。考虑到海南正加快建设国家生态文明试验区，大会创新性地设计了“碳达峰·碳中和”圆桌论坛，探索海南生态文明建设新路径。

王丕君在发言中表示，在海南建设中国特色自由贸易港，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的改革开放重大举措。在海南办一场高质量的年会也是欧美同学会和海南方面的共同愿景。本届年会具有参会嘉宾规格高，平行论坛、圆桌论坛针对性强，人才、项目对接精准三个特点。

王丕君还代表欧美同学会第九届年会暨海归创新创业海南自贸港峰会组委会，向海内外广大留学人员发出盛情邀约，号召广大留学人员发挥各自优长，投身海南自贸港建设，成为进一步推进我国改革开放进程的亲历者、见证者、实践者。他表示，欧美同学会将始终贯彻落实习近平总书记和党中央关于欧美同学会工作和留学人员工作的指示精神和决策部署，一方面持续加强留学人员思想政治引领，一方面大力弘扬留学报国精神，围绕党和国家中心工作，广泛凝聚共识，广聚天下英才，努力寻求留学报国最大公约数、画出留学报国最大同心圆，为把我国建成世界重要人才中心和创新高地，助力实现中华民族伟大复兴中国梦，汇聚起留学人员的磅礴力量。

海南国际经济发展局副局长杨善华出席媒体推介会

三亚市政府副市长吴海峰出席媒体推介会

欧美同学会商会副会长、阳光媒体集团董事长杨澜主持媒体推介会

国章成说，自2020年6月1日党中央、国务院发布实施《海南自由贸易港建设总体方案》以来，海南自贸港建设顺利开局、蓬勃展开，海南经济社会发展实现了新的突破，全省GDP和税收保持稳定增长，主要经济指标好于全国平均水平，新设企业、实际利用外资、引进人才、离岛免税购物等均实现翻番。今年离岛免税品销售额有望完成再次翻番、达到600亿元的目标，经济在恢复性增长中实现“开门红”。借助举办年会契机，海南将着重做好自贸港政策、环境、区位和营商环境等优势的宣传推介工作，突出海南自贸港独特的税收制度等政策安排，讲好“海南自贸港故事”。目前，海南已收集到众多关于旅游业、现代服务业、高新技术产业、热带特色高效农业等“3+1”重点产业招商项目信息，力争与省内重大招商项目相结合，形成一批务实成果。

参加媒体推介会的嘉宾和记者

参加媒体推介会的嘉宾和记者

2017年以来，年会有所创新调整，增强了年会“双创”属性，推出了“海归双创峰会”，做实了项目与人才对接落地，累计与举办地达成招才引智和招商引资合作项目约400个，投资额约1220亿元，其中在河南举办年会签约落地率达78%。（文章来源：欧美同学会微信公众号）

(责编：王禹蘅、徐祥丽)