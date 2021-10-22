10月21日，博茨瓦纳总统马西西在拉莫茨瓦举行的洛巴策供水管线项目开工仪式上操作挖掘机。新华社发（策基索·特巴洛摄）

新华社哈博罗内10月21日电（记者滕军伟）由中国建筑博茨瓦纳有限公司承建的洛巴策供水管线项目21日举行开工仪式。博茨瓦纳总统马西西出席开工仪式并亲自操作挖掘机完成第一铲土作业。

该项目位于博茨瓦纳首都哈博罗内至洛巴策A1公路沿线，合同工期12个月，由博茨瓦纳政府提供资金，项目合同金额约10.46亿普拉（约合6亿元人民币）。施工内容包括新建一座泵房、铺设57公里900毫米管径钢管及修建一座16000立方米混凝土蓄水池等。

马西西表示，该项目为博茨瓦纳创造了大量就业岗位，并为当地大学毕业生提供了较多实习岗位。

10月21日，博茨瓦纳总统马西西（左一）在拉莫茨瓦举行的洛巴策供水管线项目开工仪式上完成第一铲土作业。新华社发（策基索·特巴洛摄）

中国建筑博茨瓦纳有限公司董事长姚纪国表示，多年来该公司在项目履约、创造就业、属地化员工技能传授、履行社会责任等方面作出了积极努力并取得丰硕成果。公司充分认识到该项目对改善洛巴策及周边地区缺水状况的重要意义，将不遗余力确保项目顺利履约。

博茨瓦纳经济发展和国民生活长期受到区域供水紧缺的制约。目前，哈博罗内至洛巴策市区供水能力仅为日均14000立方米，远远无法满足沿线城镇及村落用水需求。博政府近期加大对基础设施尤其是供水项目的投入，洛巴策管线项目是重点项目之一，项目建成后日供水能力将达到63000立方米，将彻底解决管线沿线十余个城镇及村落供水紧缺问题。

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