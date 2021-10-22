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外交部：中方共向100多个国家和国际组织提供超过15亿剂新冠疫苗

2021年10月22日08:29 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月21日电（记者温馨、潘洁）外交部发言人汪文斌21日说，截至10月17日，中国共向100多个国家和国际组织提供了超过15亿剂新冠疫苗。随着疫苗产能的提升，中方将继续尽己所能向世界特别是向发展中国家提供更多安全、有效的疫苗。

　　汪文斌在当日例行记者会上回答有关提问时说，新冠肺炎疫情发生以来，中方坚定秉持疫苗全球公共产品的属性，尽己所能向国际社会提供疫苗。中国是这么说的，也是这么做的。“仅过去一周，我们就向亚非拉欧约20个发展中国家提供了超过6000万剂疫苗。截至10月17日，中国共向100多个国家和国际组织提供了超过15亿剂疫苗。”

　　汪文斌说，中国疫苗为助力有关国家抗击疫情发挥了积极作用，受到各方广泛欢迎和高度认可。30多国领导人亲往机场迎接中国疫苗，30多国领导人公开接种中国疫苗。多国领导人向中方表示感谢，认为中方的宝贵支持和帮助是“患难见真情”的生动写照，树立了国际抗疫合作的典范。

　　汪文斌说，习近平主席已宣布，中国将努力全年对外提供20亿剂疫苗，在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。“随着疫苗产能的提升，中方将继续尽己所能向世界特别是向发展中国家提供更多安全、有效的疫苗，促进疫苗在全球公平分配和使用，为尽快彻底战胜疫情作出积极贡献。”

　　“我们也呼吁其他所有有能力的国家将对外提供疫苗的承诺落实到位，为早日战胜疫情作出应有贡献。”他说。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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