人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国援建塞内加尔“万村通”二期项目正式启动

2021年10月22日08:27 | 来源：新华网
小字号

　　新华社达喀尔10月21日电（记者王子正）中国援非“万村通”塞内加尔二期项目21日在塞首都达喀尔正式启动。

　　塞内加尔文化和新闻部新闻司司长乌塞努·迪恩及中国承建企业四达时代集团项目负责人等出席启动仪式。

　　迪恩对中方的援助表示感谢，称赞该项目将帮助塞内加尔村民享受到数字电视。他同时表示将总结“万村通”项目在该国的一期建设经验，确保二期项目顺利进行。

　　据介绍，塞内加尔“万村通”一期项目已完成该国14个省300个村落的卫星电视接收终端安装工作，并为项目村落培训了本地工程师。

　　四达时代集团西非法语区总经理陆玺说，二期项目将为塞内加尔300个村落的公共区域和家庭安装太阳能电视机、太阳能投影设备、数字机顶盒等，力争在2022年3月完成二期项目建设。

　　“万村通”项目是2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会提出的中非人文领域合作举措之一，旨在为非洲30多个国家的1万个村落接入卫星数字电视信号，并向20万个非洲家庭捐赠机顶盒。据四达时代集团“万村通”项目总负责人宋威介绍，截至今年10月，“万村通”项目已顺利完成非洲20个国家的项目验收，覆盖非洲8612个村落。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部