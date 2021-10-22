新华社达喀尔10月21日电（记者王子正）中国援非“万村通”塞内加尔二期项目21日在塞首都达喀尔正式启动。

塞内加尔文化和新闻部新闻司司长乌塞努·迪恩及中国承建企业四达时代集团项目负责人等出席启动仪式。

迪恩对中方的援助表示感谢，称赞该项目将帮助塞内加尔村民享受到数字电视。他同时表示将总结“万村通”项目在该国的一期建设经验，确保二期项目顺利进行。

据介绍，塞内加尔“万村通”一期项目已完成该国14个省300个村落的卫星电视接收终端安装工作，并为项目村落培训了本地工程师。

四达时代集团西非法语区总经理陆玺说，二期项目将为塞内加尔300个村落的公共区域和家庭安装太阳能电视机、太阳能投影设备、数字机顶盒等，力争在2022年3月完成二期项目建设。

“万村通”项目是2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会提出的中非人文领域合作举措之一，旨在为非洲30多个国家的1万个村落接入卫星数字电视信号，并向20万个非洲家庭捐赠机顶盒。据四达时代集团“万村通”项目总负责人宋威介绍，截至今年10月，“万村通”项目已顺利完成非洲20个国家的项目验收，覆盖非洲8612个村落。

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