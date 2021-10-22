美国媒体21日报道，耐克公司创始人菲利普·奈特等富豪钻法律空子，以隐蔽手段向继承人转移巨额资产。

彭博新闻社报道，除奈特外，摩根大通公司首席执行官杰米·戴蒙和沃尔玛公司创始人山姆·沃尔顿等人都使用类似技巧向继承人转移资产。

奈特现年83岁，自1964年创立耐克以来，积累大约600亿美元财富。鉴于耐克是上市公司，以及他和他儿子特拉维斯都位列董事会，需要汇报股票交易，因此他们的股票交易成为可从公开文件中找到详细记录的较少案例之一。

彭博社确认，自2009年以来，价值大约93亿美元的耐克股票等资产已转移给奈特的继承人，实际总数可能更多。

报道说，资产价格上涨和税法宽松等因素，使过去十年成为美国最富裕阶层向后代转移财富的“黄金时期”。奈特向儿子转移资产的复杂方案所“省下”的税金，因耐克股价上涨变得更多。彭博社援引的数据显示，过去12年间，受在线销售额提振影响，耐克股价上涨大约1000%，其市值从250亿美元攀升至2500亿美元。

首先，奈特借助多个信托基金，把手中数以十亿计美元的耐克股票收益，免税输送给特拉维斯。接着，奈特把剩余股票放入Swoosh公司。然后，特拉维斯掌控的一家信托靠钻法律空子，以大比例折扣买入Swoosh公司持有的耐克股权，从而令特拉维斯获得耐克的控股权，实现权力和财产转移。

类似操作通常秘密进行，只需律师起草一些文件。国内税收署可能在多年后遗产赠予者去世时才看这些文件，那时才会发生补税。但鉴于资金和专业人士不足，作为美国税务部门的国内税收署未必会看这些文件。

奈特上述操作中的一项关键环节，是成立授予人保留年金信托(GRAT)。奈特先后成立9家授予人保留年金信托。在信托条件得到满足后，其中资产将转移给受益人。这种信托不可撤销，转让给它的资产将从授予人遗产中永久移除，而信托受益人也就不必为得到这些资产而缴纳遗产税。

把剩余耐克股票转移至Swoosh公司，则是利用前总统贝拉克·奥巴马执政时原本试图填补的税法漏洞。这一漏洞在于，允许纳税人折价买入难以出售的资产。

为利用这一漏洞，财务顾问通常故意把客户资产“做”成看起来难以出售的所有权架构。例如，如果客户有一栋公寓楼，这栋楼的产权会由多名家庭成员的信托分别持有，让国内税收署觉得这栋楼卖出难度较大。

奈特2015年把大量耐克股权转移给Swoosh公司后，把这些股权在父子之间分割成多份，从而使其符合折价买卖的条件。2016年，特拉维斯用低于当时股价15%的价格，买入一部分Swoosh公司持有的耐克股权，使他刚好控股耐克。

另外，成立慈善信托同样有助于少缴遗产税。

彭博社报道，奈特现在持有大约500亿美元财产。如果他没有对这些财产安排转移方案，那么儿子未来继承这些财产时仍需缴纳遗产税。（卜晓明）（新华社专特稿）

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