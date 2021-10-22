新华社突尼斯10月21日电（记者潘晓菁）的黎波里消息：利比亚民族团结政府（过渡政府）外交部长曼古什21日表示，利比亚拒绝外国干涉，将采取一切必要措施为即将举行的选举创造条件。

曼古什当天在利首都的黎波里举行的利比亚稳定会议上发表声明说，利比亚民族团结政府重申其对利主权、独立、领土完整和国家统一的承诺，“完全拒绝”外国干涉利比亚内政。

曼古什赞扬联合国、欧盟、非盟、阿盟以及周边国家在支持利比亚稳定方面所做的努力，表示利比亚民族团结政府将采取一切必要措施，为即将举行的选举创造适当环境。

利比亚民族团结政府总理德贝巴在会议上表示，民族团结政府明确承诺支持利比亚按时举行选举，将致力于团结国家各个机构，改善人民生活。

当天，来自法国、意大利、埃及以及联合国、阿盟、欧盟等31个国家和国际组织的代表参加了此次利比亚稳定会议。这是十多年来首次在利比亚举行重要国际会议。

今年2月5日，在联合国主持下，利比亚政治对话论坛会议在瑞士日内瓦选举产生利比亚统一临时行政机构。根据利比亚政治对话论坛公布的路线图，利比亚将于12月24日举行总统和议会选举。今年10月5日，利比亚国民代表大会决定将议会选举推迟至2022年1月举行。

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