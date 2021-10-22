据美国媒体报道，美国执法部门2021财年在美国与墨西哥边境逮捕非法移民大约170万人次，刷新2000财年创下的纪录，凸显总统约瑟夫·拜登领导的政府在打击非法移民事务上面临的压力与尴尬。

2021财年始于去年10月1日，止于今年9月30日。

《华盛顿邮报》以熟悉情况的美国政府人士为消息源，最先报道上述消息。今年以来，美墨边境非法移民潮持续不断，许多人被遣返后再次越境、再次被捕。仅8月，就有超过20万人次非法移民被捕。

拜登前任、共和党籍总统唐纳德·特朗普主政期间，美国政府采取成百上千条限制合法和非法移民的措施，包括在美墨边境堵截非法移民时强行拆散家庭，致使骨肉分离。这些做法饱受批评。

拜登今年1月就任美国总统，承诺推行较特朗普政府更为“人道”的移民政策。共和党籍议员对此不满，认为拜登政府新政策造成非法越境者激增。

共和党籍联邦参议员里克·斯科特20日要求国土安全部长亚历杭德罗·马约卡斯引咎辞职。斯科特在社交媒体推特发文说，美国边境安全形势动荡，面临危机，马约卡斯对此撒谎，无力担责和解决问题，应当马上辞职。

同时，因海地移民受驱逐等事件，拜登政府也受到来自民主党的尖锐批评。

海地近期发生地震、动乱，加之极端贫困，上万名海地人上月聚集在美墨界河一座大桥下，寻求向美国申请避难。拜登政府以边界防疫规定为由，驱逐大量海地难民，并且拒绝避难申请。美国执法人员骑马扬鞭，驱逐移民。有网友评论，这令人想起奴隶制时期白人虐待黑人的场景。

联合国难民事务高级专员菲利波·格兰迪批评说，美国没有评估和筛选难民的庇护需求就直接加以驱逐，不符合国际准则，同时可能违反国际法。

面对各方指责，美国国土安全部下令调查。

此外，拜登政府准备于11月恢复“留在墨西哥”政策。该政策由特朗普政府出台，饱受争议。拜登政府6月宣布将其终结，但最高法院8月裁定恢复执行该政策。

“留在墨西哥”政策正式名称为《移民保护协议》，2019年1月开始执行，要求来自中美洲、试图寻求美国庇护的移民停留在墨西哥边境城市，等待美国法院审理庇护申请。此后两年间，近7万移民因此滞留墨西哥境内等待，并面临绑架、性侵等威胁。（郭倩）（新华社专特稿）

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