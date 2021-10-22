随着英国与法国渔业纠纷升级，法国政府20日放话，法方可能会在“本周末之前”宣布对英国能源和贸易施加制裁。

英国及英方属地泽西岛上月拒绝向数十艘法国渔船发放捕鱼许可证，法国政府反应强烈，谴责英方举措“令人不可接受”。

根据英国“脱欧”协议，今年1月1日起，欧盟国家渔民能够获得捕鱼许可，进入英国海域捕鱼。但随后数月，法国渔船向英方提交的申请频频遭拒，经常出现数百艘渔船中仅有数十艘获批的情形。

法国批评英方违反协议，威胁采取制裁措施。法国政府发言人加布里埃尔·阿塔尔20日说：“如果协议未被遵守，我们显然处于（对英国）采取制裁的境地……潜在制裁领域包括：能源价格，是否批准进入（法国）港口，关税事宜。”

按照阿塔尔的说法，如果英法不尽快就渔业纠纷达成协议，法国针对英国的制裁措施可能11月生效。

法国先前提议，围绕渔业纠纷，欧洲联盟成员国应与法方保持一致立场，共同采取对英方制裁措施。当媒体记者问及法国总统埃马纽埃尔·马克龙是否会在21日至22日欧盟领导人会议期间再提此事，一名法国高级官员20日表示无可奉告。

本月早些时候，法国与另外10个欧盟成员国发表一份联合声明，就渔业纠纷一事谴责英方态度。

英国2020年1月31日正式“脱欧”。经过11个月紧张谈判，双方赶在2020年12月底之前围绕贸易等未来关系事宜达成一致，签署贸易与合作协定。然而，英法今年就捕鱼许可频繁闹纠纷，法方指责英方违反上述“脱欧”协议。

今年5月，法国渔民组织数十艘渔船在泽西岛首府圣赫利尔附近海域聚集抗议。英国渔民则威胁，法国渔船如果“封锁”港口，将构成“战争行为”。

法国渔民抱怨泽西岛自治政府单方面强加苛刻条款，如对渔船作出限制和规定捕捞天数，导致众多渔船无法获得许可。对此，英国首相府5月声明，泽西岛有权规定其水域内的渔业活动，英国政府将在泽西岛自治政府有需要时提供支持。

泽西岛距离法国北部海岸大约23公里，距离英国南部海岸大约140公里，电力供应主要靠法国。法国海洋事务部长安妮克·吉拉尔丹曾威胁说，法国要切断对泽西岛的电力供应。

过去几年，英法渔民争执不时“失控”。2018年，两国捞捕扇贝的渔民曾互扔石块和烟雾弹。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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