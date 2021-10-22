日本多家媒体21日发布的民意调查显示，自由民主党在月底新一届国会众议院选举投票中可能失去一些议席，但它和公明党组成的执政联盟仍有实力维持多数议席。

众议院选战19日正式启动，31日投票和计票。《朝日新闻》民调发现，眼下38%的调查对象打算投票给自民党，本月初这一比例为41%；7%的调查对象打算把票投给公明党，这一比例先前是5%；有意投票给最大在野党立宪民主党的比例保持不变，为13%。

共同社19日至20日致电调查17.4万名符合条件的选民后预测，自民党至少能拿下233个议席、即过半数，但不确定能否维持上届的276席。

这项民调发现，自民党候选人所获支持率在大约190个小选区领跑，但面临立宪民主党候选人激烈竞争。在比例代表选举方面，自民党同样领先。立宪民主党在大约50个小选区领先，在另外40个小选区也颇具竞争力，但在比例代表选举上表现平平，能否维持或超过上届的110个议席不得而知。

公明党在上届众议院占29个议席，有望在本届选举稳定发挥。尽管民调显示执政联盟有望拿下超过260席，但新任首相、自民党总裁岸田文雄仍然调低预期，说如果合计获得233席、即刚刚过半，就是胜利。这一目标远低于执政联盟在上届控制的305席。

日本众议院选举每四年举行，实行小选区和比例代表并行制。小选区选举中，选民直接对候选人进行投票，得票最多者当选；比例代表由选民对各政党投票，各党按得票比例分配议席。日本众议院设465席，其中小选区289席，比例代表176席。

2017年举行的上届选举中，执政联盟赢得超过三分之二议席。但《每日新闻》等多家报纸分析，这届选举，执政联盟虽有望赢得多数议席，但自民党恐怕会遭遇挫折。

政治分析师伊藤厚生（音译）认为，自民党在上届大胜之后走下坡路不足为奇，但如果这次损失超过30席，可能会成为党内一个不稳定因素。“党内会考虑是否应在岸田领导下参加明年的参议院选举”。不过，自民党或许不愿在一年不到的时间内再换首相，可能会采取其他措施，比如大幅改组内阁。（陈丹）（新华社专特稿）

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