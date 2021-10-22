英国和新西兰政府20日达成自由贸易协定，旨在减免关税、提升服务贸易。国际媒体分析，这有助于英国向加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)迈近。

【加深“联系”】

经过16个月谈判，英国首相鲍里斯·约翰逊和新西兰总理杰辛达·阿德恩20日以视频会议形式达成自由贸易协定。

“对英国而言，这是一份很棒的贸易协定，巩固了与新西兰的长期友谊，加深了英国与印度洋-太平洋地区联系。”约翰逊在声明中说。

阿德恩说，这是新西兰迄今达成的最佳协定之一，意味着新西兰可以出口更多黄油、奶酪、牛肉和酒等商品，继而使新西兰国内生产总值增加大约10亿新西兰元（约合7.2亿美元）。

据路透社报道，这份自由贸易协定有待签署。按照阿德恩的说法，协定一经生效，两国97%的出口商品将免除关税。

根据协定，新西兰将对服装、船舶和推土机在内的大量英国商品免税。新西兰葡萄酒、蜂蜜和猕猴桃等商品将以更低价格在英国市场出售。

英国国际贸易部发布的数据显示，英国与新西兰2020年贸易额为23亿英镑（31.8亿美元）。

【意在“入群”】

由于劳动力短缺和生产成本上涨，英国许多农民陷入困境。多家媒体报道，英国农业界对与新西兰达成自贸协定忧心忡忡。一旦取消对新西兰农产品的进口关税，将削弱英国本土产品的竞争力。

英国农民联合会主席米内特·巴特斯说，英国政府需要解释自贸协定“如何能让本国农业获得实惠”。

美联社报道，英国与新西兰贸易额仅占英国对外贸易总额的0.2%。专家先前分析，任何协定对提振英国经济的即时影响都微不足道。英国政府希望借助与新西兰达成自贸协定为加入CPTPP铺路。

CPTPP现有11个成员国，分别为加拿大、澳大利亚、文莱、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南。英国希望能在2022年底前加入CPTPP。

自2020年1月底正式脱离欧盟后，英国致力于同多个国家开展贸易谈判，已经与日本签署自贸协定。

据路透社报道，英国“脱欧”后发现无望迅速与美国达成全面贸易协定，继而把加入CPTPP作为眼下首要贸易目标。（李彦南）（新华社专特稿）

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