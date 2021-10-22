图①：1971年11月15日，中华人民共和国代表团首次出席联合国大会，图为会议场景。

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图②：1971年11月15日， 时任中国外交部副部长乔冠华（前排左一）、中国常驻联合国代表黄华（前排左二）出席联合国大会。

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图③：1971年10月25日，在第二十六届联合国大会上，时任坦桑尼亚常驻联合国代表萨利姆跳舞欢庆胜利。

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图④：位于美国纽约的联合国总部大楼。

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1971年10月25日，第二十六届联合国大会以压倒多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利。这是中国外交的重大胜利，也是世界正义力量的胜利。曾经在联合国亲身经历了这一重大历史事件的国际友好人士深情回忆当时令人振奋的历史场景，高度评价50年来中国在联合国发挥的日益重要作用、为世界和平与发展事业作出的积极贡献

罗马尼亚前副外长

一场激动人心的胜利

尼克莱·埃科贝斯库

在中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年之际，我非常荣幸能够通过人民日报，分享50年前那场激动人心的胜利。作为罗马尼亚代表，我出席了第二十六届联合国大会，全程参与恢复中华人民共和国在联合国合法席位的有关工作，参加关于这一议题的辩论并为此展开外交斡旋。今年我已经92岁了，每每想起那场胜利，内心依然振奋不已，久久无法平静。

1971年10月，第二十六届联合国大会在纽约召开，恢复中华人民共和国在联合国合法席位成为大会的核心议题之一。其间，以美国为首的西方阵营与广大发展中国家展开了激烈辩论。

这是一个伟大而独特的节日。10月25日，联合国大会以压倒多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利。决议获得众多联合国会员国的支持，其中多数支持票来自发展中国家。还记得投票结果公布后，座无虚席的大厅里爆发出的掌声经久不息，甚至多个因各种原因没有对这一历史性决议投赞成票的国家代表团也开始鼓起掌来。

罗马尼亚是第2758号决议草案的共同提案国之一。10月26日，我在联合国大会做罗马尼亚对恢复中华人民共和国在联合国合法席位决议投赞成票的解释性发言中强调，第2758号决议的通过“是政治清醒和理性的胜利，是合法性和正义的胜利，标志着孤立中华人民共和国这一不合时宜、不理智政策的失败”。罗马尼亚代表团认为，“如果没有中国参与联合国活动以及整个国际生活，就不可能找到解决国际社会面临重大问题的可行与现实办法。”此后的历史进程也表明，中华人民共和国作为联合国安理会五大常任理事国之一，在联合国大会、安理会以及联合国大家庭内所有机构与组织所开展的政治、经济和社会等各领域活动中，始终发挥着建设性作用，作出了一系列实质性贡献。

第2758号决议是中国长期与发展中国家密切团结与合作关系的体现。新中国成立以来，始终坚持和践行和平共处五项原则，与广大发展中国家发展外交关系，一贯支持由发展中国家组成的77国集团的正义主张与合理要求，通过“77国集团和中国”这一机制开展协调与合作，以加速发展中国家经济社会发展进程。当前，发展中国家在联合国会员国中占比达2/3。

中华人民共和国恢复在联合国合法席位后，积极参与联合国促进各国和平发展、团结合作与相互理解的各项工作，为国际形势带来极其正面、积极的影响。中国的建设性参与，为解决人类面临的诸多问题发挥了并将继续发挥关键性作用。尤为重要的是，50年来，中国一贯倡导所有联合国会员国在处理国家间关系时应遵守《联合国宪章》及国际法宗旨和原则，这一主张从未动摇。

长期以来，罗中友好与合作关系在罗马尼亚的政治和外交工作中占据重要地位。我深信，推动罗中两国和两国人民间友谊持续发展，不仅是一种期许，也是国家利益的需要。让我们记住罗中友谊和它的特殊意义，确保双边关系不断得到提升。

今年9月21日，习近平主席在第七十六届联合国大会一般性辩论上的讲话令人印象深刻。他指出，今年是中国共产党成立100周年，也是中华人民共和国恢复在联合国合法席位50周年，中国将隆重纪念这一历史性事件。我们将继续积极推动中国同联合国合作迈向新台阶，为联合国崇高事业不断作出新的更大贡献。这无疑是中国对世界的郑重承诺，也是推动多边主义发展令人振奋的宣誓。

（作者为罗马尼亚前副外长、第二十六届联大罗马尼亚代表团副团长，本报驻波兰记者于洋采访整理）

阿尔巴尼亚前驻联合国代表团参赞

极具远见的历史性决策

佩特拉奇·波亚尼

我出生于1935年，1960年从莫斯科国际关系学院毕业后进入阿尔巴尼亚外交部工作。作为一名资深外交官，我投身外交事业近半个世纪，曾担任阿尔巴尼亚驻联合国代表团参赞，驻法国、比利时和欧盟大使等职。

在漫长的外交岁月中，我曾经参加过8次以上联合国大会，在我的记忆深处，1971年举行的第二十六届联合国大会无疑是最重要、最辉煌的。在这一届联合国大会上，36岁的我，有幸亲身参与并见证中华人民共和国恢复联合国合法席位这一历史性事件。这是我与中国最重要的缘分，也是我最难忘的一段时光。

那是一系列持久、激烈而又艰难的辩论。10月18日到24日，第二十六届联合国大会集中讨论了中国的代表权问题，会议足足开了12场，发言国家有74个之多，现场氛围空前胶着。辩论终于在25日结束，当天晚上，与会各方依次对阿尔巴尼亚、阿尔及利亚等23国提出的“两阿提案”等进行表决。76票赞成、35票反对、17票弃权，提案以压倒多数获得通过。说实话，直至最后一刻，我们对最终的胜利并没有十足的把握。这是一个令人振奋和激动的结果。现场包括我们在内，许多与会代表都为此感到高兴，还有代表跑过来向我们表示祝贺。

我还清晰地记得，当时阿尔巴尼亚媒体对此进行了铺天盖地的报道，《历经22年，中国终于恢复联合国合法席位》等标题格外鼓舞人心。虽然时间已经过去了50年，但在首都地拉那的档案馆里，至今仍能找到彼时阿尔巴尼亚报纸就该事件刊发的大量文章和社论。其中很多文章都描写并记录了当时阿尔巴尼亚民众对这一胜利欢欣鼓舞、人们前往中国驻阿尔巴尼亚大使馆祝贺的场景。

中华人民共和国恢复联合国合法席位这一事件对于中国乃至联合国的发展历程都十分重要。我非常自豪阿尔巴尼亚在其中发挥了非常重要的作用。早在1963年，阿尔巴尼亚就开始着手准备相关提案。这对我们代表团来说是件大事。我们的精神必须高度集中，留给我们的时间很有限，经常需要当机立断决定是否在决议草案中增加新的内容，而我们又不可能在现场召集其他国家开会商议，所以做这些决定的任务就落到了决议发起国之一的阿尔巴尼亚身上。其间，阿尔巴尼亚与共同起草方就决议内容进行了多次讨论和修改，过程充满了曲折与艰辛。

虽然时过境迁，但这么多年来我依然记得中华人民共和国恢复联合国合法席位这件事的整个过程和众多细节，毋庸置疑这是历史性的。除阿尔巴尼亚外，这一历史性胜利的取得也离不开非洲、亚洲等许多国家的不懈努力和贡献。

至今记得，在纽约联合国总部，我和来自世界各国的代表们热烈欢迎首批赴联合国的中国外交官，并与他们共进午餐。此后，在与中国外交官交流和共事过程中，我结交了许多中国朋友。其中已故的中国老一代外交家黄华让我印象尤为深刻，他能讲一口流利的英语，聪明周到，是一位出色的外交官。

在纪念中国恢复联合国合法席位50周年这一重要历史时刻，我很高兴、也很荣幸作为亲历者回忆这一段往事。半个世纪以来，中国作为世界大国在联合国舞台上为全球和平与发展发挥了巨大作用，也再次证明了50年前世界做出了英明且极具远见的历史性决策。

（作者为阿尔巴尼亚前驻联合国代表团参赞，本报驻意大利记者韩硕采访整理）

巴基斯坦常驻联合国记者

共同维护正义的典范

伊夫蒂哈尔·阿里

我是幸运的历史见证人。1971年10月25日，作为巴基斯坦联合通讯社派驻联合国记者，我在纽约联合国大厦见证了历史性的一刻。第二十六届联合国大会通过第2758号决议，恢复中华人民共和国在联合国一切合法权利，在政治、法律和程序上彻底、公正地解决了中国在联合国的代表权问题。

这是令我一生难忘的一天。会议从下午一直开到深夜，中国重返联合国的提案几经波折，没有人能够预知最终的结果。当大会宣布该决议以压倒多数获得通过时，虽然时间已是深夜，联合国会议厅内爆发出一片沸腾的欢呼和长时间的掌声……

这是中国外交的重大胜利，也是广大发展中国家携起手来、在国际舞台上共同维护正义的典范。20世纪60年代以来，巴基斯坦等许多发展中国家曾多次在联合国大会上提交议案，讨论推动恢复新中国在联合国合法席位的相关问题。随着新中国国际地位不断提高以及亚非拉国家在联合国作用的不断加强，1970年举行的第二十五届联合国大会上，要求恢复中华人民共和国在联合国合法席位并驱逐台湾国民党当局“代表”的提案，赞成票首次超过了反对票。然而，美国蓄意歪曲中国代表权问题的性质，推动在联大采用“重要问题”方式讨论中国席位问题，即恢复中华人民共和国在联合国的合法席位必须有2/3的成员国同意才行。这导致恢复新中国在联合国合法席位的提案因赞成票未达到2/3未获通过。

时代大势一直在向中华人民共和国这边倾斜。时间来到一年后的第二十六届联合国大会，10月25日下午，会场内座无虚席，这里发生着一场没有硝烟的交锋。由阿尔巴尼亚、阿尔及利亚以及巴基斯坦等23个国家共同提交的决议草案正在等待联合国大会讨论和表决。该提案要求恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利并立即把台湾国民党当局的“代表”从联合国及其所属一切机构中驱逐出去。然而美国代表却极力阻挠，又试图炮制所谓“双重代表权”提案，即接纳中华人民共和国的代表进入联合国，但“不剥夺中华民国的代表权”。他们先是要求修改决议草案文本，随后又要求延后草案的表决。广大发展中国家代表运用联合国议事规则，据理力争，一一排除了障碍。见情况不妙，美国代表再次抛出所谓“重要问题”提案。但这一次，这一提案在表决中遭到失败。表决结果一出，挤得满满的会议大厅里顿时欢呼起来，有人拥抱庆贺，有人振臂高呼，来自非洲国家的代表还在现场跳起了舞蹈……

此时已是深夜，会场内的情绪却十分高昂，代表们既紧张又兴奋。根据上届联合国大会获得多数票的表决结果，这份决议草案将很有可能得到通过。然而在正式表决之前，美国方面仍不死心，再次紧急提出修改草案文本，试图继续推销“双重代表权”提案。

突然间，我感到会场的气氛再次凝重起来，因为直至最后一刻，新中国能否重返联合国仍然存在不确定性。好在美国的伎俩在其他代表的一片反对声中归于失败。最终，“两阿提案”以76票赞成、35票反对和17票弃权的压倒多数获得通过，成为联合国历史上著名的第2758号决议。至此，新中国恢复在联合国合法席位的斗争取得了彻底的胜利。

那一刻，我真是太高兴了！会场内的激动情绪感染了我和来自世界各地的记者，所有人立刻行动起来。我第一时间冲入发报室，用早就打好腹稿的简短语句誊写电文，将这一喜讯传回给巴基斯坦国内编辑部。这个历史性的重大新闻很快成为世界各大媒体报道的头条。

同年11月，当中国代表团正式踏入联合国会议厅时，受到了代表们的热烈欢迎。

从1971年9月至今，我一直常驻纽约联合国总部从事新闻报道工作。我很荣幸目睹了发展中国家支持中国恢复在联合国合法席位的历史性场景，以及1971年以来新中国在联合国各领域发挥的建设性作用。

在我和许多记者同事眼中，50年来，中国一以贯之地以负责任态度，在联合国这一当今世界最重要的多边舞台上，发挥了举世公认的积极作用。中国坚持走和平发展道路，始终致力于维护世界和平与稳定。同时作为世界上最大的发展中国家，中国在国际事务中始终坚定站在广大发展中国家一边，是国际社会维护公平正义不可或缺的关键力量。

近年来，习近平主席多次出席联合国大会一般性辩论，向世界提出许多重要的中国承诺和中国倡议。通过这些承诺和倡议，中国正在一步一个脚印地走近世界舞台中央，并引领世界朝着有利于人类进步的方向迈进。作为一名巴基斯坦人，作为一名热爱和平、期待公正国际秩序的“联合国人”，我相信中国将在联合国发挥更大作用，为世界和平发展与进步作出更大贡献。

（作者为巴基斯坦联合通讯社常驻联合国记者，本报驻巴基斯坦记者程是颉采访整理）

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《 人民日报 》（ 2021年10月22日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)