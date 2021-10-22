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中美青少年线上交流对话会举行

本报记者  张梦旭
2021年10月22日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　从贵州省紫云苗族布依族自治县县城驱车到大营镇的百花村，要走近两个小时的山路。2020年，美国青年安德鲁·卡普利用假期，专程从深圳来到百花村参加短期支教。

　　没几天，卡普就成了当地孩子们“最喜欢的老师”：他开朗、有趣，能让大家“在玩耍中快乐地学英语”。为了听懂学生们的每一句话，他每天努力学习中文，与孩子们的感情越来越深。回来后，卡普将自己的经历制作成视频，发到社交网站上，获得50多万个点赞。

　　10月18日，卡普在中美青少年线上交流对话会上分享了这段难忘的经历。他说，他在中国偏远山区不仅看到孩子们勤奋好学，也看到美中两国青少年的共同点——乐观、热爱生活。

　　“交流对话是加深了解的关键。我们只有真正聆听彼此的心声，才能理解对方。这样世界也会变得更加美好。”卡普充满信心地说，“我相信，年轻人可以为这个世界作出更多更大贡献。”

　　中美青少年线上交流对话会由中国公共外交协会主办。在对话会上，50余名青少年代表的开场白也别开生面：首先自我介绍，然后轮流向对方提问——

　　“中国的国宝是什么？”“美国哪些城市有大熊猫？”“2028年奥运会将在哪里举行？”

　　在愉快的氛围中，大家对彼此的了解逐渐加深。

　　美国高中生沃纳·哈特尼特说，中国历史文化博大精深，给他留下深刻印象。学习中文后，他结识了不少中国朋友，非常高兴能借助这场对话会与更多中国青少年交流。“希望在新冠肺炎疫情结束后，两国青少年能多到对方的国家走一走。”

　　美国弗吉尼亚州罗阿诺克市议员乔·科布回忆起2018年他访华的经历：“我在云南省和当地师生有过一场愉快的交流。”科布说，疫情给跨国交往带来挑战，希望美中青年一代能够秉持对彼此友谊的信念，克服障碍，继续发展友好关系。

　　中国驻美国大使秦刚表示，美好未来需要我们理解包容。中美是两个大国，加起来超过17亿人口，两国和两国人民如何相处，关乎整个人类前途命运。中美因历史、文化不同，看待某些问题的视角也有差异，但我们更拥有许多共同点。两国人民有共通的喜怒哀乐，都向往更美好的生活。对彼此间的差异，我们应该本着尊重、包容的态度进行沟通，倾听彼此。青少年要为中美两国的友好交往搭建更好的桥梁。

　　（本报华盛顿10月21日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年10月22日 03 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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