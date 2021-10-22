新华社北京10月21日电 全国政协外事委员会21日就欧洲议会通过“欧盟—台湾政治关系与合作”报告发表声明。全文如下：

近日，欧洲议会一意孤行，通过了“欧盟—台湾政治关系与合作”报告，鼓吹提升欧台关系。此举严重违反国际关系基本准则，严重违反一个中国原则，严重违反中欧建交时欧方在台湾问题上作出的公开承诺，严重损害中欧互信与合作。我们对此表示强烈谴责和坚决反对。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。坚持一个中国原则是公认的国际关系准则，是国际社会普遍共识，也是中欧建交和发展双边关系的政治基础。中国人的事由中国人自己决定。台湾问题涉及中方核心利益，纯属中国内政，不容任何外来干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力！

我们敦促欧盟有关机构谨言慎行，不要随风起舞，不要“玩火”，不以任何形式损害中国主权和领土完整，不向“台独”分裂势力发出错误信号，恪守一个中国原则，切实履行欧方在台湾问题上作出的公开承诺，以实际行动维护中欧关系发展的政治基础，巩固中欧互信与合作，确保中欧关系行稳致远。

《 人民日报 》（ 2021年10月22日 03 版）

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