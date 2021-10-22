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王毅主持首次中国—太平洋岛国外长会

2021年10月22日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京10月21日电  10月21日，首次中国—太平洋岛国外长会以视频方式举行。国务委员兼外长王毅主持会议。

　　王毅说，2018年11月，习近平主席同建交太平洋岛国领导人成功集体会晤，商定建立相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，开辟了双方全方位合作的新时代。中国同太平洋岛国关系已成为不同地域、不同大小、不同制度国家间友好交往、团结合作的范例。

　　王毅表示，中方愿同岛国抓住机遇，精诚合作，携手打造更加紧密的全面战略伙伴关系。一是深化政策沟通；二是深化抗疫合作；三是推动经济复苏；四是携手应对挑战；五是扩大人文交流；六是践行多边主义。

　　王毅强调，中国愿本着构建人类命运共同体的理念，支持帮助岛国加快自主发展，实现共同振兴。只要我们齐心协力，中国同太平洋岛国全面战略伙伴关系必将迎来更加美好的明天，为双方人民带来更多福祉。

　　与会岛国代表感谢中方长期以来为岛国发展提供的无私帮助和支持，祝贺中国共产党百年华诞，重申坚定奉行一个中国政策，支持习近平主席提出的“全球发展倡议”，希望同中方深化共建“一带一路”合作，加强团结抗疫，维护发展中国家共同利益。


　　《 人民日报 》（ 2021年10月22日 03 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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