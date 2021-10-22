新华社北京10月21日电 10月21日，全国人大外事委员会发表声明指出，欧洲议会日前通过的所谓“欧盟—台湾政治关系与合作”报告，严重违背一个中国原则，性质十分恶劣，中国全国人大对此表示坚决反对。

声明指出，一个中国原则是国际社会的普遍共识，也是中欧建交和发展双边关系的政治基础。中国历来反对与中国建交的国家同台湾当局开展任何形式的官方往来。欧洲议会作为欧盟重要机构之一，理应恪守中欧建交承诺。欧洲议会通过所谓的报告是在涉台问题上做出的错误和危险举动，将严重损害中欧关系的政治互信和相互交往基础。

声明强调，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。在事关国家统一和领土完整的大是大非问题上，任何人都不要低估中国政府和中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。我们强烈敦促欧洲议会认清台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则，立即纠正错误言行，并为推动中欧关系健康发展发挥积极和建设性作用。

《 人民日报 》（ 2021年10月22日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)