本报记者 刘 慧

柬埔寨首都金边近郊，一座帆船造型的崭新建筑矗立在湛蓝的天空下。由中国建筑集团有限公司承建的中国政府援柬埔寨国家体育场日前正式交接。

“铁杆友谊结出的又一硕果”

放眼望去，两座高达99米的人字形吊塔立在建筑两端，宛如帆船的桅杆；吊塔和钢索合力将“船帆”——白色的看台罩棚高高擎起，如一艘巨轮扬起风帆……

“有了中国的帮助，柬埔寨才能承办2023年东南亚运动会。”在项目交接仪式上，柬埔寨首相洪森致辞表示：“国家体育场正式落成，是柬中铁杆友谊结出的又一硕果，有利于柬埔寨体育事业发展，有利于柬埔寨大众体育普及。柬埔寨政府和人民向中国共产党、中国政府和中国人民致以衷心感谢。”

体育场总建筑面积8万多平方米，可容纳约6万名观众，将作为2023年东南亚运动会等国际体育赛事的主要场馆，也可承接各类展会。“高质量的体育场已准备就绪。”柬埔寨主流英文媒体《高棉时报》报道说，得益于柬中两国“盛放的友谊”，这一历史性项目得以完成，将成为柬埔寨体育事业发展的助推器。

第三十二届东南亚运动会筹备委员会秘书长沃忠南在考察项目时说：“体育场象征着联结柬中两国和两国人民的深厚友谊，这是柬中民心相通的‘友谊之船’。这样一座符合国际标准的体育场将促进柬体育事业发展，为柬埔寨赢得举办更多国际赛事的机会。”

“中国企业追求精益求精”

人字形吊塔融入了柬埔寨的“合十礼”、古代建筑屋脊等传统元素，外墙装饰采用隆都花这一民族特色。体育场实现了中国建筑技术和柬埔寨文化的巧妙结合。

从2017年8月开工建设到今年5月竣工，项目在中柬双方通力合作下，克服了一系列技术难题和疫情阻碍，保质保量顺利完成。柬埔寨旅游大臣兼国家奥委会主席童昆多次到项目现场考察，见证了体育场从设计图到竣工的全过程。他表示：“体育场的设计融入了柬埔寨文化，具有很高的技术难度。现在，中国企业将它高质量、完美地呈现了出来。”

据介绍，在设计之初，中方团队就对柬埔寨气候、经济社会发展等情况进行调研，为降低体育场维护费用，尽量采用清水混凝土等免维护建材；在观众平台、罩棚围护结构和建筑立面的材质和样式上，也依据当地日照强、雨量大的特点进行设计。

项目总工程师潘建国介绍，人字形吊塔造型独特、结构新颖，但也因自由高度超高、空间异形，施工难度很大。中国建筑专家团队进行施工模拟计算300余次，花费约一年时间完成方案论证，形成的施工技术达到国际先进水平。

当地混凝土厂站负责人波拉说，中企对混凝土的质量要求、配合比控制等也极其严格。“正是因为中国企业追求精益求精，才建造出这样的优质工程。”

“柬中友好已扎根于两国人民心中”

柬埔寨小伙索兴在项目上担任土建工程师。在中国技术人员的指导下，他对桩基施工各项技术已经驾轻就熟，并很快独立带起一支队伍，“希望将来继续跟着中国企业学习本领”。

正在北京语言大学攻读硕士研究生的柬埔寨姑娘李妍，曾在项目上担任翻译。“中国帮助柬埔寨建设水电站、道路以及各类公共设施，不仅提升了柬埔寨的基础设施水平，也给我们提供了很多就业岗位。柬中友好已扎根于两国人民心中。”李妍信心满满地说：“我是柬中友谊的受益者，将来也要做柬中友谊的推动者。”据介绍，项目带动当地就业1万余人，培养出大批管理和技术人才。

面对疫情挑战，中柬守望相助，共建“一带一路”合作有序开展。柬埔寨首条高速公路金边—西哈努克港高速公路建设快速推进；中国政府援柬特本克蒙省医院项目正在建设；今年前8个月，中国继续成为柬埔寨香蕉最大出口市场，显著增加了柬农户收入……柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平表示，参与共建“一带一路”给柬埔寨带来重大发展机遇。在构建柬中命运共同体行动计划下，两国将更加深化友好合作，造福双方人民。

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2021年10月22日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)