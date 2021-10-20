人民网喀土穆10月20日电 （苏航、郝兆建）北京时间10月19日上午，中国首批赴阿卜耶伊维和直升机分队第一梯队43名官兵从阿卜耶伊出发，经苏丹喀土穆、阿曼马斯喀特等地区，历时23个小时抵达新疆喀什，在海外连续执行维和任务26个月后，终于回到了阔别已久的祖国。

中国首批赴阿卜耶伊维和直升机分队，由2019年8月出征的中国第3批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队在海外抽组而成，编制86人，人员全部隶属于陆军第82集团军某陆航旅。

在达尔富尔执行任务期间，分队先后复飞开辟任务点19个，航线总里程达3598公里，圆满完成要员专机运输、紧急医疗后送、陌生地域勘察、客货运输投递等任务90余次，运送人员1195人次、货物40余吨，被联非达团（联合国和非洲联盟驻苏丹达尔富尔联合特派团）司令恩贡迪中将誉为“不可或缺的航空力量”，被称为联非达团各项维和工作的“标杆团队”。

根据联合国安理会第2559号决议，联非达团于2020年12月31日结束任务。自此，联非达团有效完成了在苏丹达尔富尔地区长达13年的维和行动。当时，已在海外坚守了16个月的中国第3批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队受令抽组成立中国首批赴阿卜耶伊维和直升机分队，陆续完成先期考察、物资运输、营区建设等任务，于2021年5月圆满完成转隶部署，被联阿安全部队（联合国驻阿卜耶伊临时安全部队）参谋长阿布上校赞为“精锐”部队。

中国军队参加联合国维持和平行动31年，如此轮换、裁撤、转隶再部署任务同时落在一支维和分队肩上尚属首次。86名官兵历时两年辗转两个任务区，创造了海外连续执行维和任务时间最长的纪录，连续获得2枚和平荣誉勋章，史无前例。作为阿卜耶伊地区首支中国维和力量、第一支非埃塞俄比亚军事分队，直升机分队成功开辟新任务区，拓展了中国参与联合国维和行动的地域范围，有效检验了军队遂行海外多样化任务的能力，在中国军队维和史上具有里程碑意义。

第一梯队指挥员张延栋讲道：“回顾维和这700多个日日夜夜，全体官兵始终万里征程心向党，海外利剑卫和平，用实际行动践行了维和初心使命。而让我最自豪的是，通过我们的努力，让中国爱好和平的声音广撒在两个任务区，也使人类命运共同体理念引发了更多共鸣。

据悉，第一梯队43名官兵回国后，将按照规定在新疆喀什组织核酸检测和隔离观察，隔离期满确认每名维和官兵身体健康后返回驻地归建。第二梯队43名官兵，将继续在阿卜耶伊地区与下批分队完成轮换交接，计划于11月上旬回国。

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