本报记者 沈小晓

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国际能源署预测，到2070年全球对氢气的需求将达到5.2亿吨。作为应对气候变化和加快能源转型的重要举措，越来越多经济体更加重视发展氢能产业。

国际氢能委员会近期发布的报告显示，自今年2月以来，全球范围内启动了131个大型氢能开发项目。预计到2030年，全球氢能领域投资总额将达到5000亿美元。世界能源理事会预计，到2050年氢能在全球终端能源消费量中的占比可高达25%。

投资开发热度不减

国际氢能委员会联合主席伯努瓦·波捷表示，氢能已成为许多经济体碳中和投资计划的核心要素。全球范围内有大量氢能项目正在筹备中。

能源、化工、制造企业之间的跨界氢能合作蓬勃兴起。氢燃料电池汽车投放市场，氢动力火车、船舶、卡车等新兴交通工具的研发掀起热潮。例如，韩国现代汽车投资约7.6万亿韩元（约合64亿美元）用于与氢相关的研发和设施扩建。今年7月，现代汽车宣布，与现代电气能源系统公司合作开发专用于移动发电机和替代海事电源供应解决方案的氢燃料电池包。

国际航运企业纷纷加大力度开发利用氢燃料。地中海航运公司今年初加入国际氢能委员会，探索氢作为船舶燃料的使用途径；航运巨头马士基的母公司A.P.穆勒控股投入2000万欧元，投资一家使用可再生能源生产绿氢的模块化电解槽供应商。

目前，欧洲的氢能项目覆盖全产业链，有跨行业和政策合作等特点，重点布局在工业和交通运输领域。荷兰皇家壳牌集团日前宣布，该公司在德国投资启动了一个总装机量为10兆瓦的绿氢电解槽项目。该项目每年将生产1300吨绿氢，总耗资约2000万欧元，是目前欧洲最大的绿氢项目。今年2月，30家欧洲能源企业在西班牙联合启动了一个绿氢项目，目标是到2030年通过天然气运输和存储网络，以每千克1.5欧元的价格为欧洲国家提供绿氢，计划每年生产360万吨绿氢。

在中东地区，多个氢设施建设项目正在规划和进行中。今年7月，西门子能源与迪拜水电局合作，建造了中东北非地区首座工业级太阳能驱动的绿氢生产设施。沙特NEOM新城宣布一个价值50亿美元的项目。按计划，工厂投产后每天将生产650吨绿氢，从而每年减少全球超过300万吨的二氧化碳排放量。

支持政策持续推出

国际氢能委员会执行董事达里尔·威尔逊近日表示，世界各国正围绕快速扩大清洁技术规模的需求积极采取行动。“氢作为我们清洁能源转型的催化剂的关键作用已经显现并得到巩固。”

截至2021年初，已有30多个经济体发布氢能路线图。许多经济体已将发展氢能产业作为能源发展战略。

欧盟去年7月发布《欧盟氢能源战略》，计划到2050年将氢能在能源结构中的占比提高到12%—14%。该战略概述了全面的投资计划，包括制氢、储氢、运氢的全产业链，以及现有天然气基础设施、碳捕集和封存技术等投资，并提出进一步加强研发和技术创新，促进氢能国际合作。

法国今年年初成立国家氢能委员会，根据法国《国家氢能战略》，该国将陆续大规模建设安装水电解装置、促进交通工具使用氢燃料电池等，计划到2030年拥有6.5吉瓦的电解槽产能，可生产绿氢60万吨、减排二氧化碳600万吨。

美国今年6月宣布“氢能源地球计划”，提出在10年内实现绿氢成本降低80%的目标，由目前每千克5美元降至每千克1美元。近日，美国能源部宣布拨款5250万美元资助31个氢能相关项目。

韩国去年1月颁布了全球首个《促进氢经济和氢安全管理法》，为政府的氢能承诺和设施安全标准的实施奠定法律基础。韩国成立了由政府人士和行业专家共同参与的氢经济委员会，明确提出到2030年普及85万辆氢燃料电池汽车、建设660座加氢站。

日本2017年12月提出了氢战略，两年后更新了新的氢能和燃料电池战略路线图，并制定实现目标的措施；新加坡2020年宣布一项约3600万美元的低碳能源研究资助计划，支持氢能等低碳技术的研发。

智利2020年11月发布国家绿氢战略，目标是到2030年生产世界上最便宜的绿氢，2040年成为世界三大氢出口国之一；今年7月，埃及总统塞西发表声明敦促制定本国氢发展综合战略，目标是赋能埃及氢能生产和利用能力，将绿氢纳入国家综合能源体系。

未来发展前景可期

国际能源署指出，随着太阳能、风能等可再生能源成本的下降，以及电解槽的规模经济效应显现，到2030年，可再生能源制备的绿氢将在成本上更具竞争力，市场认可度有望进一步提升。

氢能产业发展仍处于起步阶段，面临基础设施尚未规模化、低碳氢成本高、应用产业集群不成熟、政策监管不成体系等诸多挑战。普华永道旗下咨询机构思略特指出，从目前氢能产业发展现状看，低碳氢的生产和利用需要各国通过不同的手段加以刺激，配合战略性投资和财政鼓励。“政府需要为处于起步阶段的绿氢市场提供财政支持，为生产商和用户提供适当的激励，鼓励其转为使用低碳氢技术。”

眼下，越来越多经济体已确定了加氢站建设目标。截至今年2月，欧洲已拥有商业化运营加氢站200座。其中，德国已建成约100座，并计划到2023年，共建成400座加氢站。法国提出到2028年力争建成400到1000座加氢站。

许多经济体之间不断强化双边协作关系，确保稳定的供应伙伴关系，推动全球氢供应链的形成。欧盟委员会承诺加强欧洲和非洲合作伙伴在可持续发展方面的创新合作，包括专注于氢的欧洲—非洲绿色能源倡议；智利与荷兰鹿特丹港签署框架协议，未来将向荷兰乃至整个欧洲出口绿氢；阿联酋马斯达尔城与德国西门子能源、日本丸红株式会社等公司达成绿氢生产合作意向，将在马斯达尔建立一个氢气生产示范工厂；德国和沙特将在绿氢的生产、加工、应用和运输领域进行密切合作。

今年7月，联合国工业发展组织启动了工业氢应用全球伙伴关系，以在全球范围内推广氢解决方案。该伙伴关系旨在推动战略对话，加强相关政策、技术和标准的交流与合作。联合国工业发展组织总干事李勇表示，随着氢能技术日益成熟，价格将越来越具有竞争力。“我们需要制定和运用有利的政策、健全的法律框架和一致的国际标准，以促进全球绿色氢能的应用。”

（本报开罗10月12日电）

《 人民日报 》（ 2021年10月13日 16 版）

(责编：白宇、赵欣悦)