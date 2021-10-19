本报记者 张光政 肖新新

“中国取得辉煌成就的关键，在于坚持中国共产党领导、坚持走中国特色社会主义道路。”俄罗斯联邦共产党中央委员会主席根纳季·久加诺夫日前在接受本报记者采访时表示，顺应人民的愿望、践行对人民的承诺，中国共产党领导中国实现了跨越式发展，彰显了中国特色社会主义制度的巨大优越性。

1995年，久加诺夫率俄共代表团首次访问中国，此后20多年里，他多次率团访华。“中国日新月异的发展速度、翻天覆地的巨大变化，加深了我对中国发展的思考和理解。”久加诺夫表示，中国共产党之所以能领导中国取得伟大成就，一个重要原因在于始终同人民在一起，为人民利益而奋斗。这种人民至上的理念，使中国共产党获得广泛群众基础。

久加诺夫曾在北京、上海、河南等多地参观访问，深入走访农村、工厂、企业、自贸区等，感受中国在基础设施、城市建设、乡村振兴等领域取得的发展成就，并向俄罗斯各界积极介绍中国改革开放成就和发展经验。久加诺夫表示，通过与中方各界人士广泛交流，他切实感受到人民群众对中国共产党的衷心拥护和对美好未来的坚定信心。

“中国共产党制定的奋斗目标符合本国国情，拥有科学依据，具有光明前景。”久加诺夫表示，中国正满怀信心地向第二个百年奋斗目标迈进，中国的和平发展符合全人类的共同利益。

今年5月，世界马克思主义政党理论研讨会以视频会议方式举行，主题为“世界马克思主义实践发展和理论创新”。久加诺夫向研讨会发来祝贺，并表示，中国共产党高度重视理论创新，把马克思主义基本原理同中国特色社会主义实践相结合，这是中国共产党成功的重要秘诀。习近平新时代中国特色社会主义思想继承和发展了马克思主义，对俄共和世界社会主义事业发展具有重要影响。“在俄共纲领性文件、俄共代表大会和全会材料中，我们多次参考借鉴中国的理论创新和实践成果。”

久加诺夫反复研读了《习近平谈治国理政》俄文版。他表示，这部著作是深入了解中国共产党、了解习近平新时代中国特色社会主义思想的重要窗口。书中阐述的许多重要内容，比如中国共产党治国理政的宝贵实践、构建人类命运共同体理念、通过共建“一带一路”促进国际合作等，都给他带来启迪。

俄罗斯联邦共产党与中国共产党始终保持机制化交往，开展了卓有成效的合作。“俄共十分珍视与中国共产党的友谊，高度重视同中国共产党的友好关系。”久加诺夫表示，俄共每年都会组织年轻党员代表前往中国学习培训，借鉴中国共产党在治国理政、经济发展、减贫脱贫等方面的经验。疫情防控期间，两党也通过多种形式保持对话交流。俄共将继续致力于加强两党各层次各领域交流合作，为增进两国和两国人民友谊与福祉发挥更大作用。

“坚持和巩固中国共产党领导是中国发展进步的根本保证。”久加诺夫表示，相信中国共产党将带领中国人民，继续沿着中国特色社会主义这条正确道路坚定不移走下去，不断取得新的更加辉煌的成就。

《 人民日报 》（ 2021年10月19日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)