人民网约翰内斯堡10月14日电 （记者闫韫明、闫骏花、王君）连日来，远在非洲执行维和任务的第25批赴刚果（金）维和工兵分队的官兵们，兵分两路执行工程施工任务，这是他们部署到任务区以来执行的首项任务。

第25批赴刚果（金）维和工兵分队是以陆军第77集团军某旅为主组建，自10月2号在任务区部署完毕之后，就陆续受领了乌维拉、瓦伦古两地的工程施工任务。

领受施工任务后，我维和工兵分队克服新冠疫情带来的不利影响，制定施工防疫预案，确保人员在安全前提下进行施工任务。“虽然我们刚部署到任务区，但是经过前期的充分准备，我们完全有信心、有能力按时完成任务。”中队长牛嘉明介绍说。

测量施工相关数据、计算作业土方量、选择取土点位置、制定施工计划表……日前，瓦伦古分遣队14名官兵对友军营区扩建工程进行了详细的现场勘测，整理形成了完整的勘察报告，为下一步工程作业提供了精确的数据资料。

“挖掘机操作手开始作业，安全员做好安全督导，高标准完成任务！”乌维拉分遣队6名官兵加班加点对巴基斯坦维和快反营废水处理站土工构筑作业。通过有力的现地指挥与娴熟的机械操作，我维和官兵仅用3个小时，便完成了160余方土石的挖掘、场地平整和运填装载作业，高标准通过了联刚团现地工作代表的验收，受到了巴基斯坦官兵的一致赞誉。

据悉，刚果（金）当前存在诸多不安全因素，两个分遣队施工点位就处于强盗、反政府军武装份子异常活跃的地区。我维和工兵分队全体官兵将迎难而上、逆行出征，努力安全顺利完成首次施工任务，为当地的和平建设贡献自己的力量。

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