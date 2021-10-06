新华社布鲁塞尔10月5日电（记者任珂）欧洲药品管理局5日表示，将考虑开始对美国默克公司研发的口服抗新冠药物莫那比拉韦进行快速审批。

欧洲药管局疫苗部门负责人马可·卡瓦列里当天在例行记者会上说，欧洲药管局的咨询委员会将在接下来的几天里考虑启动程序，快速审批莫那比拉韦，也将评估现有相关数据能否支持这种快速审批程序。

默克公司1日公布了其和里奇巴克生物医药公司联合研发的莫那比拉韦Ⅲ期临床试验中期分析数据，结果显示该药物可将轻中症新冠患者住院或死亡风险降低约50%。

默克公司发表公告说，由于成果积极，基于独立数据监测委员会建议和与美国食品和药物管理局的沟通，已提前终止Ⅲ期临床试验，并计划尽快向美药管局提交紧急使用授权申请，也将尽快向全球其他国家和地区监管机构提交上市申请。

卡瓦列里在记者会上还说，截至目前，至少已有10个欧盟成员国决定给本国国民接种疫苗加强针。

欧洲药管局4日宣布，支持18岁及以上人群接种辉瑞新冠疫苗加强针，同时建议免疫系统受损人群在完成两剂疫苗接种至少28天后再接种一剂辉瑞或莫德纳疫苗加强针。

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