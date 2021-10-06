国际刑事警察组织4日说，智利警方打掉一个将海地人贩运至智利以北国家的犯罪团伙。

智利警方说，该团伙头目是一名海地人，其他成员来自秘鲁、巴拉圭、委内瑞拉和智利，共9人被捕。

国际刑警组织说，这个团伙经由手机通讯应用程序向海地人“推销偷渡服务”，非法移民经他们的贩运网络从智利抵达秘鲁，之后继续北上。

这一团伙已将大约1000名海地人贩运出智利，包括267名六岁以下儿童。这些孩子均为智利等国海地移民的子女，其中一些人并非随亲生父母踏上偷渡之路。

国际刑警组织秘书长于尔根·斯托克说：“想到这些弱势儿童遭受的痛苦，真是令人毛骨悚然，有些孩子只有几岁。”

上述团伙还被指控将非法移民偷运至智利。调查人员说，他们在智利北部开展抓捕行动时，还发现57名刚从秘鲁抵达的哥伦比亚和委内瑞拉非法移民。

美联社报道，2010年海地发生强震后，数以千计海地人移居智利和巴西等南美洲国家。近年来，由于经济衰退、社会排斥和新冠疫情等原因，其中不少人选择继续北上、前往美国。

上万名海地人近期越过美国与墨西哥边界河流进入美国，聚集在一座连接美国得克萨斯州与墨西哥科阿韦拉州的大桥下，寻求在美国申请避难。美国执法部门9月19日起大规模驱逐这些人，用飞机分批把他们遣送回国或将他们驱赶到墨西哥一侧。截至9月24日，桥下非法移民营地已被清理，一些移民被遣返回国或至墨西哥，还有大约1.24万名移民暂时获准进入美国。（刘曦）【新华社微特稿】

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