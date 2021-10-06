俄罗斯“北溪-2”股份公司4日开始向“北溪-2”天然气第一条管线注气，以使管线内气压达到技术测试所需水平。

欧洲联盟地区天然气价格和电价已连续数月攀升。“北溪-2”计划今年底前投入使用，有望缓解欧洲能源危机。

【管道接近启用】

“北溪-2”管道是俄罗斯绕过乌克兰向欧洲出口天然气的又一管道，从俄罗斯经波罗的海抵达德国，由两条平行管线组成。这一项目2018年开工，今年9月建成。

“北溪-2”股份公司由俄罗斯天然气工业股份公司完全控股，是“北溪-2”管道的运营商和主建设方，总部设在瑞士。

“北溪-2”股份公司4日说，“向‘北溪-2’管道第一条管线注入天然气的程序10月4日启动，将逐步注满这条管线，以达到后续技术测试所需的气量气压”，第二条管线正在接受投运前检查工作。

在欧洲，天然气主要用于取暖和发电。“北溪-2”管道设计年输气能力约为550亿立方米，可供2600万户家庭使用，启用后可使俄罗斯输送至德国的天然气量翻一番。

美国长期以来反对“北溪-2”项目，称它会加剧欧洲对俄罗斯的能源依赖，上届政府针对项目建设企业出台制裁措施。

美国国务院发言人内德·普赖斯4日在记者会上被问及“北溪-2”管道开始注气一事。他说：“我们仍然反对这条管道，仍然认为它是俄罗斯的地缘政治项目，仍会在定期评估的基础上实施（相关）法律。”

【欧洲气价飙升】

“北溪-2”管道接近启用正逢欧洲天然气储备量走低、价格连续数月攀升之际。

西班牙、法国和希腊政府部长4日在卢森堡出席欧元集团会议期间呼吁在欧盟层面采取措施，解决欧洲能源价格猛涨问题。西班牙副首相兼经济大臣纳迪娅·卡尔维尼奥说：“这不是国家层面能解决的问题，需要欧洲协同应对。”

西班牙政府提议设立欧盟天然气储备库，并与法国共同呼吁改革欧盟能源市场，将天然气价与电价脱钩。

法国经济与财政部长布鲁诺·勒梅尔说，欧洲居民一年能源开销可能增加400至500欧元。

欧盟统计局数据显示，欧盟地区能源价格9月同比上升17.4%，欧元区9月通货膨胀率达3.4%。欧盟统计局认为能源价格猛涨是通胀加剧的主因。欧元区通胀率上一次如此之高是在2008年9月金融危机爆发之际。

欧洲一些舆论将能源价格上涨归咎于俄罗斯，认为俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）有能力增加向欧洲输送的天然气量。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫9月底说，俄气向欧洲输送的天然气量“近几天接近历史（最高）纪录”，俄气愿考虑签署新的长期合同，以增加供气，满足欧洲不断增加的天然气需求。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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