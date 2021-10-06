新冠疫情暴发以来，英国人经历多轮“封锁”防疫措施，不少人出现心理问题。英国媒体一项最新调查显示，参与调查的成年人中，四分之一自述心理状况不如疫情前。英国一家关注心理健康的慈善机构则估计，英国大约150万名未成年人因疫情出现创伤后应激障碍（PTSD）和抑郁等心理问题。

英国《镜报》4日报道，该报委托德尔塔民意调查公司对英国不同年龄段约1600名成年人开展的调查显示，调查对象中，十五分之一疫情期间曾有过自杀念头，十二分之一出现过惊恐发作；自述心理状况不如疫情前的四分之一调查对象中，八分之一疫情期间企图自杀，四分之一已确诊至少一种心理问题，八分之一正在等待就医或诊断，43%称难以从英国公共医疗系统国民保健制度（NHS）获得帮助。

家中有至少一名18岁以下同住子女的调查对象中，13%说自家孩子出现心理问题，7%需让孩子服用治疗抑郁或焦虑的药物。出现心理问题的孩子中，12岁至14岁年龄段群体最多，其次是15岁至18岁群体。需要服药的孩子中，十分之一年龄不足4岁，四分之一年龄低于11岁。

另外，调查显示，总体而言，较年长的人群相对更容易适应疫情下生活。不过，55岁至64岁调查对象出现焦虑情绪的比例最高，达到80%；其次是18岁至24岁群体，比例为72%。

成年人出现心理问题或心理健康状况恶化的主要原因包括疫情下须遵守“封锁”措施、担心丢掉工作和形势不确定性带来的担忧。与此同时，参与调查的上班族中，五分之一由于从居家办公变回到单位上班而出现社交焦虑。

调查还显示，77%调查对象认为英国政府既没有认识到民众心理健康问题的严重性，也没有对相关服务投入足够资金。

《镜报》援引英国慈善机构“心理健康中心”的数据报道，据估算，英国约有150万名未成年人因疫情出现抑郁、创伤后应激障碍等心理问题，需要帮助。这一数字是英国心理健康服务机构现阶段接待能力的三倍。

英国心理健康慈善会向《镜报》提供的数据显示，为大约150万名出现心理问题的未成年人提供治疗和帮助需要投入大约15亿英镑（约合131.4亿元人民币）。（乔颖）（新华社专特稿）

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