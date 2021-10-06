新西兰政府5日宣布，下月起人们在新西兰参加大型活动需要出示新冠疫苗接种证明，以遏制新冠变异病毒德尔塔毒株传播。

新西兰总理杰辛达·阿德恩当天在新闻发布会上说，使用疫苗接种证明将有助于避免音乐节等人员大规模聚集场合成为新冠病毒“超级传染源”。

“我们将把疫苗接种证明作为一种工具，用于减轻目前被视为高风险场合的（感染）风险，包括大型活动。”阿德恩说。她呼吁民众尽早接种新冠疫苗。

8月17日，新西兰时隔半年再次出现本土确诊病例，全国随即实施最高等级防疫措施。本轮疫情始于奥克兰市。路透社数据显示，截至10月5日，本轮疫情新西兰累计确诊病例1381例。

9月7日午夜起，奥克兰继续执行最高级别防疫政策；其他地区降至二级，室内活动聚集不得超过50人，户外活动聚集不得超过100人，人们在室内公共场所必须戴口罩。

据美联社报道，新西兰政府计划本月5日起放宽奥克兰防疫措施，允许民众与来自另一户家庭的亲友在户外见面，早教儿童中心可重新开放，居民可以到海滩活动。不过，零售店、酒吧和餐馆尚未确定重新开放日期。

阿德恩4日说，为控制疫情，新西兰将继续执行大部分防疫措施，包括详细追踪密接者和隔离感染人群。“我们有充分理由对今后（情况）感到乐观……但不能操之过急”。

新西兰人口大约500万，迄今约48%成年人已全程接种新冠疫苗。（刘曦）【新华社微特稿】

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