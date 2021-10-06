全球珊瑚礁监测网5日发布的一份报告显示，受气候变化等因素影响，全球珊瑚礁珊瑚数量2009年至2018年间减少14%。路透社说，这相当于大约11700平方公里珊瑚礁消亡。

这是全球珊瑚礁监测网发布的第6份关于全球珊瑚礁状况的报告，是2008年以来的首份报告。报告汇总全球73个国家和地区1.2万处珊瑚礁将近200万个观测点1978年至2019年间的观测数据，首次进行定量分析，得出上述结论。调查规模在同类别中堪称最大。

这份报告显示，2009年至2018年间，全球不同地区珊瑚数量损失差异较大，其中东亚降幅最小，为5%，太平洋东部热带地区则高达95%。

报告说，随着海洋表面温度上升，珊瑚面临生存危机。报告作者之一、澳大利亚海洋学研究所主管保罗·哈迪斯特里说：“气候变化是对全球珊瑚礁的最大威胁……珊瑚明显出现令人担忧的减少趋势，我们可以预计，随着气候持续变暖，这一趋势将继续。”

报告说，珊瑚礁是重要的海洋生态系统，虽然仅覆盖全球0.2%的海底，但至少25%的海洋物种依赖珊瑚礁生存，关联数亿人生计。珊瑚礁每年提供的商品和服务估值达2.7万亿美元，包括360亿美元的珊瑚礁旅游业。然而，珊瑚礁是地球上应对人为因素干扰最脆弱的生态系统之一，其中，全球变暖引发的海水升温影响最为严重，导致大量珊瑚白化。报告指出，大规模珊瑚白化是对全球珊瑚礁的最大破坏因素，“仅1998年珊瑚白化事件就导致全球珊瑚数量减少8%”。

按照报告说法，海洋污染、过度捕捞、海岸开发不可持续等也威胁着珊瑚礁。

不过，报告指出，鉴于2019年部分区域珊瑚数量有所上升，如果减轻珊瑚礁面临的生存威胁，珊瑚数量有望恢复至过去水平。

据法新社报道，目前全球平均气温较工业化发展前已增加1.1摄氏度，政府间气候变化专门委员会先前预测，如果这一数字达到1.5摄氏度，70%至90%的珊瑚将消亡。（王鑫方）（新华社专特稿）

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