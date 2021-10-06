新华社内罗毕10月6日电 专访：中国是全球环境议程的重要引领者——访联合国环境规划署亚太办事处主任德钦策林

新华社记者白林

联合国环境规划署亚太办事处主任德钦策林日前在接受新华社记者专访时表示，中国是全球环境议程的重要引领者，在应对气候变化、防止污染和保护生物多样性方面发挥着关键作用。联合国环境规划署将继续加强与中国的合作，确保在昆明举行的联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会取得圆满成功。

今年是新中国恢复联合国合法席位50周年。在谈及中国与联合国环境规划署的合作时，德钦策林介绍说：“联合国环境规划署与中国政府有着长期的合作，这种合作可以追溯到1972年在瑞典斯德哥尔摩举行的联合国人类环境会议。环境规划署于2003年开设了驻华代表处。最初，环境规划署与中国的合作重点是在环境保护方面的能力建设和提高认识，但现在重点已转向绿色发展和金融、可持续消费、低碳发展以及环境法规。我们与中国政府、智库、民间社会和企业建立了多项战略合作伙伴关系。”

德钦策林高度称赞中国的生态理念。她表示，中国已将生态文明纳入国家发展政策和宪法。这树立了一个很好的榜样，可以作为指导全球战略方向的典范。中国在扶贫、减少污染、防治荒漠化和植树造林、环境立法、环境意识和教育等方面取得了进展。

“中国还提出了促进向绿色经济转型的连贯政策和法规，地方政府和私营部门全面参与了这一事业。中国已经制定减少温室气体排放的措施，这样的低碳发展道路有助于实现绿色创新，创造更多相关就业机会，造福全社会。”她说。

德钦策林对中国生物多样性保护印象深刻。她表示，中国积极开展生物多样性保护和生态修复工作，中国珍稀濒危物种生存条件明显改善，藏羚羊、东北虎、亚洲象和朱鹮数量增加。此外，中国的生态保护和修复工程，如森林和湿地保护举措和长江流域禁渔，促进了珍稀濒危物种的恢复。

采访中，她特别称赞中国与非洲国家针对环境保护和生物多样性保护开展的合作。“比如说，2011年以来，中国与13个非洲国家签署了14项应对气候变化协议，同时中国还向非洲国家捐赠太阳能光伏发电设备，帮助非洲国家应对气候变化。”

德钦策林同时表示，近年来，中非野生动物保护合作也在不断发展，中国政府和私营部门提供资金、设备、人力和技术，支持非洲国家保护濒危物种和栖息地。

“我们高兴地看到，非洲和中国的学术界和年轻人之间越来越多地开展对话和论坛，讨论生物多样性保护问题。”她说：“我们欢迎并支持新成立的中非环境合作中心，期待它在环境合作、生物多样性保护、绿色投资、可持续发展等领域发挥重要作用。”

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