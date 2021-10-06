新华社伦敦10月5日电 专访：中国市场增长对世界意义重大——访英国市场研究咨询机构英敏特全球首席执行官马修·纳尔逊

新华社记者孙晓玲

英国市场研究咨询机构英敏特全球首席执行官马修·纳尔逊日前接受新华社记者专访时说，基于对中国市场的数据研究，英敏特坚定看好中国市场发展潜力。他认为，中国市场增长将成为全球经济复苏推动力，对世界意义重大。

纳尔逊表示，中国统筹疫情防控和经济社会发展，成为去年全球唯一实现正增长的主要经济体，中国经济蓬勃发展对全球经济具有积极意义。

他告诉记者，英敏特对中国市场增长前景非常乐观，特别是中国科技水平不断提升、民众生活水平日益改善、绿色经济快速发展等因素，将推动中国经济保持较高增速。

英敏特发布的多个调查报告显示，中国市场消费者信心数据非常积极。纳尔逊说，受稳定经济增长和人们对更健康生活方式的渴望拉动，中国市场消费支出今后几年仍将呈现适度增长态势。

“消费者购买决策发生了积极转变，人们更多受情感驱动，选择那些与自身文化个性和可持续性等价值观相呼应的品牌。”纳尔逊表示，过去几年里，中国消费者特别是非一二线城市消费者购买力不断增强，为很多全球品牌提供巨大增长机会，这些品牌“绝对应关注中国市场”。

去年，英敏特参加了第三届中国国际进口博览会。纳尔逊表示，英敏特希望能与更多中国企业合作，中国业务是英敏特亚洲投资组合的重要组成部分，“是我们未来业务计划的关键部分”。

英敏特成立于1972年，总部位于英国伦敦，跟踪全球30多个主要市场的消费者支出趋势。

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