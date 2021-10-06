新华社伦敦10月5日电 专访：“生态文明”是一份如诗般美丽、独特的中国礼物——访《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会气候行动高级别倡导者奈杰尔·托平

新华社记者郭爽 玛蒂娜·福斯

“来自中国的理念中，有一个最令人激动，就是生态文明。”《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会气候行动高级别倡导者奈杰尔·托平日前接受新华社记者专访时说，“人类命运共同体”“生态文明”这些中国理念“有一种美丽的诗意，从某种程度上说，它们就好像用诗歌般的语言描述经济和科学，我认为这可能是一份独特的中国礼物”。

中国国家主席习近平9月21日在北京以视频方式出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话，宣布中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。对此，刚从本届联合国大会返回英国的托平表示，“非常非常欢迎”中国领导人的讲话，这是本届大会最重要的消息之一。

“任何将（生态文明）这些美丽的中国思想带到更大舞台的行动，都真的很有帮助。”托平说，“我们有一种非常强烈的需求，就是要把经济嵌入到生态中去，而不是相反。也就是说，经济必须服务于生态，而不是生态服务于经济。”

托平指出，越来越多国家和地区追求温室气体净零排放，就会形成新型环境保护的多边主义。而中国的“生态文明”理念将在推动全球生物多样性保护和环境保护的多边主义方面发挥至关重要的作用。

“事实上，我的工作就起源于多边主义”，托平介绍说。“气候行动高级别倡导者”这一角色在巴黎气候大会上创立，旨在帮助推动国家、地区、城市、企业、投资者、组织在应对气候变化方面的行动，并与《联合国气候变化框架公约》缔约方协调这些工作。《联合国气候变化框架公约》秘书处和公约第二十六次缔约方大会主办国英国2020年发表联合声明，宣布托平担任本届大会的这项职务。

“‘生态文明’用两个词概括了我们正在共同努力做的事情。”托平说，“每次听到‘生态文明’这个理念，我就会想‘是的’，那就是我们都在努力建造，也必须建造的。因为如果我们不去切实建造一个生态的文明，我们就相当于在继续破坏文明的生态基础，破坏人类发展的基础。”

联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会和《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会即将分别于中国昆明和英国格拉斯哥举行。托平表示，期待两次大会可以成为“未来十年行动的转折点”。

“我们的目标是建立一个生态的文明，一个可再生的文明。在这个文明中，我们的经济和生活方式可以修复生态系统，恢复我们的湖泊和河流，恢复气候。”托平说，“我期望的是能够切实行动起来，这符合我们所有人的利益，还需要更多的团结。”

托平指出，中国在应对气候变化方面引领了许多创新。比如在新能源汽车领域，中国企业比亚迪的电动大巴在世界许多地方受到欢迎。在绿色金融体系建设方面，人们越来越多地谈论“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议的必要性。

“后疫情时代，（全球）对新兴和发展中国家有巨大的投资需求。我认为，如何实现绿色国际发展，中国扮演着重要角色。”托平说。（参与记者：陈俊侠、陈斌杰）

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