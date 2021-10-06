新华社巴黎10月5日电 （国际观察）布林肯访法难“重圆破镜”

新华社记者唐霁

法国总统马克龙5日在总统府爱丽舍宫会见到访的美国国务卿布林肯，双方讨论了“潜艇危机”后两国如何恢复互信等问题。

分析人士指出，虽然法美恢复了对话，但这一事件让法国进一步认识到美国并不尊重盟友利益，也进一步反映出两国之间的深层次矛盾难以化解。正如法国外交部长勒德里昂所说，“危机并未结束”。

怒气犹存

美国、英国和澳大利亚上月宣布建立新的三边安全伙伴关系，澳将与美英合作在澳建造核潜艇。与此同时，澳方撕毁与法国海军集团签订的数百亿美元潜艇大单。法美关系因此出现裂痕，法国痛批美方“背后捅刀”，甚至一度召回驻美大使。

为缓和矛盾，美国总统拜登日前主动与马克龙通电话进行沟通。法国媒体说，布林肯此次访法，一是为了继续围绕相关议题与法方商谈，二是为法美两国总统10月底在欧洲会晤打前站。然而，从实际情况来看，法国政府对布林肯此次来访进行了“冷处理”。

布林肯4日抵达巴黎，但勒德里昂当天先与欧盟其他成员国外长交流并协调立场，次日才与布林肯会面。法国外交部发言人4日在记者会上表示，法美关系摆脱危机需要时间，美方不仅需要作出承诺，更要拿出“具体行动”。

虽然马克龙5日会见了布林肯，但这次会见起初并没有安排在总统的计划日程里。勒德里昂同一天上午与布林肯会谈后，没有举行联合新闻发布会，也没有向媒体宣布会谈成果。

法新社指出，布林肯此次在巴黎经历的“冷遇”与他6月访法时受到的热情接待形成鲜明对比，反映出法国对美国“怒气犹存”。

认清面目

法国专家认为，此次“潜艇危机”令法国遭受了巨额经济损失，也让其进一步认清了美国等盟友的真面目。

法国国际关系与战略研究院国际问题专家巴泰勒米·库尔蒙指出，美英澳宣称建立三边安全伙伴关系是为了加强印太地区的“多边主义”，但结果却是排挤法国，疏远新西兰，多边主义反而遭到了破坏。而且，美国和澳大利亚用核动力潜艇取代法国的常规动力潜艇，这一做法将加剧印太地区的军备竞赛风险。

法国历史学者让-路易·蒂埃罗在《费加罗报》上撰文说：“（美国）冠冕堂皇地强调多边主义和盟友之间的团结，但实际上依旧根据自身利益决定一切，仍然是‘美国优先’。”

法国国际关系与战略研究院院长帕斯卡尔·博尼法斯在接受媒体采访时也表示，法国必须摆脱对美国的“天真幻想”，“必须看到我们虽然和它有同盟关系，但在经济领域，美国是一个不惜使用不公平手段的竞争对手”。

破镜难圆

分析人士指出，无论是在印太战略还是北约问题上，法国近年来坚持推动“欧洲战略自主”，试图让欧洲摆脱对美国的战略依赖。这次“潜艇危机”反映出的正是法美在地缘政治上的深层次矛盾。

法国欧洲展望与安全研究所所长埃马纽埃尔·迪皮伊认为，“潜艇危机”表明法国在印太地区被边缘化，同时也引发欧洲对自身防务问题的反思。“美国的背信弃义意味着，欧洲必须基于共同的战略利益团结起来。”

法国国际关系研究院院长蒂埃里·德蒙布里亚尔说，法国应积极推动“欧洲战略自主”，必须与欧洲盟友找到真正的共同战略利益，绝不能成为美国的附庸。作为前车之鉴，“欧洲人必须看到，美国40年来在中东所犯的错误已经严重削弱了欧洲”。

法国巴黎政治学院国际关系专家贝特朗·巴迪指出，拜登在竞选总统时曾承诺“重塑美国的外交政策”，但这次“潜艇危机”让法国认识到，这种“重塑”对欧洲不利。可以预见，欧美关系未来仍充满不确定性。（参与记者：徐永春、刘芳）

(责编：苏缨翔、杨牧)