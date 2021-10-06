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辉瑞新冠疫苗接种5个月后预防感染有效率降至47%

2021年10月06日14:05 | 来源：新华网
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新华社伦敦10月5日电（记者郭爽）英国《柳叶刀》发表的一项最新研究显示，接种两剂辉瑞疫苗5个月后，预防感染新冠病毒的有效率降至47%，但在预防与新冠感染相关的入院治疗方面，有效率仍保持在约90%。

美国凯撒医疗集团和辉瑞制药有限公司等机构的研究人员对2020年12月至2021年8月间3436957名辉瑞疫苗接种者的电子健康记录进行了分析。结果显示，接种两剂辉瑞疫苗后，第一个月预防感染新冠病毒的有效率为88%，5个月后降至47%；在预防德尔塔变异病毒方面，完全接种后的有效率在第一个月为93%，4个月后降至53%。在预防与新冠感染相关的入院治疗方面，完全接种5个月后的有效率仍保持在90%左右。

研究人员认为，该疫苗有效性下降主要是由时间推移导致，而并非由于遇到了传播性更强的变异病毒。

不过，研究人员也指出，这项研究存在一定局限性，如没有将接种者是否严格遵循“口罩令”、是否注意保持社交距离等因素纳入考量，而这些因素可能会对研究结果产生一定影响。

辉瑞疫苗由美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合开发，其官方名称为BNT162b2，是一款信使核糖核酸（mRNA）疫苗。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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