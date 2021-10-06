人民网华盛顿10月4日电 （记者李志伟）国际航空运输协会（IATA，简称“国际航协”）10月3日至5日在美国波士顿举行年会，并发布最新全球航空业财务业绩展望。报告显示，虽然新冠肺炎疫情危机持续，但全球航空业业绩有所改善。国际航协预计，2022年全球航空业需求将恢复至2019年水平的61%，2022年全球客运总量将达到34亿人次。同时，航空货运需求将继续保持强劲，预计2022年较2019年水平高出13.2%。

国际航协理事长威利·沃尔什表示：“对于航空公司而言，疫情危机的冲击是巨大的。2020年至2022年，行业累计损失超过2000亿美元。为了生存，航空公司大幅削减成本，并利用一切机会调整业务，从而将2021年的亏损从2020年的1377亿美元降至520亿美元。2022年，亏损将进一步收窄至120亿美元。”

沃尔什表示，“我们已度过危机的至暗时刻。尽管形势依然严峻，但复苏之路已在前方。航空业再一次展示其强韧的生命力和灵活性。”

据国际航协估算，2020年—2022年全球航空业累计亏损高达2010亿美元。其中，2020年行业净亏损预期为1377亿美元，2021年行业净亏损预期收窄至518亿美元。2022年，这一数据进一步收窄至116亿美元。在需求方面，2021年全球航空业预计达到2019年水平的40%，2022年将升至61%。

报告指出，亚太航空公司的亏损预计将从2021年的112亿美元降至2022年的24亿美元。国际航协认为，由于中国等庞大且开放的国内腹地市场的支持，亚太地区减亏目标将可达成。该地区的航空公司也从它们占主导地位的航空货运市场中获得较高的收益。

国际航协的数据显示，2021年全球客运总量将达到23亿人次。2022年将增长至34亿人次，与2014年的水平相似，但远低于2019年的45亿人次的客运量。与此同时，航空货运需求将继续保持强劲，2021年需求比2019年水平高7.9%，2022年则高出13.2%。

国际航协指出，全球航空货运业务表现出色，而全球国内旅行也将在2022年接近危机前的水平。不过，挑战在于，国际旅行市场因各国政府实施的旅行限制措施仍处于严重低迷的状态。

“正如我们在国内市场的强劲复苏中所见到的，人们并没有失去旅行的渴望。但由于限制、不确定性和复杂程度，他们无法进行国际旅行。越来越多的政府将疫苗接种视为摆脱这场危机的方法。我们完全同意已接种疫苗的人的行动自由不应受到任何限制。但事实上，旅行的自由是让更多人接种疫苗的积极动力。各国政府必须共同努力，尽其所能确保任何需要疫苗的人都能接种疫苗。”沃尔什说。

国际航协指出，重建全球连通性、航空业以及旅游和旅游业应是各国政府的优先事项。

据了解，国际航协在世界各地共拥有290家成员航空公司，其定期国际航班客运量占全球的82%。

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