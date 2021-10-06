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脸书遭遇史上最大事故 全平台全球服务中断6小时

2021年10月06日11:54 | 来源：人民网-国际频道
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人民网旧金山10月4日电 （记者邓圩）当地时间4日上午，美国东部时间中午，一些脸书公司用户发现他们的社交媒体和电子商务业务无法正常使用，服务中断长达6 个小时，不少用户登陆时收到报错信息。这是脸书公司历史上最大的一次服务中断事故。当天脸书公司股票跌4.9%。

事故几个小时后，脸书公司在推特上向用户道歉，该公司首席技术官斯科洛普夫随后也在推特上向用户道歉，称他们“遇到了网络问题，团队正在尽快进行调试和恢复”。一些分析家认为这一事件可能源于脸书公司对访问其系统的网络指令所做的更改。

据了解，被中断的应用涉及面广，包括了脸书公司的WhatsApp、Instagram、Facebook、Messenger等几个社交平台。这次事故中，不管是小企业与客户的联系，还是脸书公司越来越重点布局的电子商务沟通均被中断。据知情人士透露，此次中断还对 Facebook内部通信工具造成了广泛干扰。

脸书公司的老对手推特上则充斥着来自脸书服务用户的评论、笑话和投诉。而这场被网友称为“社交媒体自然灾害”的中断事故，也让不少网友评论说，“也许应该放弃社交媒体，到朋友家中拜访”，不少利用脸书公司社交媒体和市场功能的商家表示这一事故绝对影响了自己的生意。

据了解，多年来，脸书建立了一个由数据中心、软件和网络设备组成的复杂全球系统，以保持其庞大的国际网络的正常运行，但此次中断似乎表明这一系统存在问题。该公司最新资料并不透露其DNS服务器的位置。

根据脸书公司的最新季度财务业绩，这家社交媒体公司每天拥有 11.9 亿活跃用户。 

(责编：苏缨翔、刘慧)

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